УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

Алёна Воронина
12 ноября 2023, 10:23
Получив нужную технику и боеприпасы, защитники Украины могли бы уничтожить Крымский мост и освободить Крым. Далее ситуация на поле боя сильно изменилась бы.
Украинские военные, Владислав Селезнев
Полковник ВСУ назвал 2 условия, которые изменят ситуацию на фронте/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скрин

Если бы Украина получила две важных составляющих, она могла бы в короткий срок и с меньшими усилиями освободить Крым, и это коренным образом изменило бы ситуацию на поле боя.

Первая составляющая – это ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, вторая – истребители F-16 и ракеты к ним. Об этом рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник Владислав Селезнев в интервью ТСН.uа.

Он напомнил, что именно об этих двух составляющих говорил отставной генерал Соединенных Штатов Америки и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Селезнев отметил, что Ходжес подчеркивал важность именно этих двух составляющих для освобождения временно оккупированного Крыма.

видео дня

Военный эксперт отметил, что ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км и фугасной боевой частью могут помочь разрушить Керченский мост, тем самым лишив устойчивой логистики российских оккупантов, находящихся на полуострове. Далее с помощью этих же ракет можно уничтожать все вражеские военные объекты и инфраструктурные объекты на территории Крыма.

Истребители F-16 и ракеты, которые должны идти в комплекте с ними, могут кратно усилить систему противовоздушной обороны Украины, а также обеспечить эффективное выполнение боевых задач украинской армии – как на суше, так и над акваторией Черного и Азовского моря.

"Мы все хорошо знаем о ракетах "Гарпун". Так вот основная их миссия – находиться под крыльями тех самых истребителей F-16. Оттуда ракеты должны целить по вражеским кораблям. Это две ключевые опции, которые должны коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Хотя сейчас немало украинских военнослужащих, которые непосредственно находятся в водовороте событий, начинают вспоминать о третьей – личный состав. Обученный, подготовленный, всесторонне обеспеченный", – рассказал Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Война в Украине

Напомним, страна-агрессор РФ в ночь на воскресенье, 12 ноября, ударила ракетами по Украине. Захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Удалось сбить одну ракету.

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР. На территории РФ за два дня произошли три мощных взрыва. По меньшей мере один из них – подрыв железнодорожных рельсов – могло устроить ГУР, говорят в ISW.

Также в ISW отмечали, что ВСУ отбивают левый берег Херсонщины, россияне в панике. Американский Институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине – медленное наступление вызывает панику у российских военных.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине вторжение России F-16 Владислав Селезнев ATACMS
Реклама

Главное за день

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

10:23 Украина
В Херсоне прогремела серия взрывов: есть попадания

В Херсоне прогремела серия взрывов: есть попадания

09:01 Украина
ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

08:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:48

Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Рыбы - проявите чувства, Тельцы будут на высоте

10:25

Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу

10:23

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

10:23

Майкл Наки. Тотальный позор Черноморского флотаВидеоблоги

09:59

На Белгородщине "бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

Украина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - ГорбачУкраина стоит перед "распростертыми объятиями" и вступит в ЕС после 2027 года - Горбач
09:48

Лобовой сценарий контрнаступления ВСУ не был безальтернативныммнение

09:32

Будет острым, как бритва: простой лайфхак с солью поможет заточить нож

09:22

Какой праздник завтра 13 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:01

В Херсоне прогремела серия взрывов: есть попаданияФото

Реклама
08:57

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: россияне в панике - ISW

08:30

РФ ночью ударила ракетами по Украине: первые детали

07:46

Мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР: в ISW открыли подробности

06:40

Почему оккупанты не переходят в режим массовых ударов по Украинемнение

05:30

Накрывают огнем и штурмуют: оккупанты перешли в наступление под Бахмутом

04:00

Быстро разряжается телефон Xiaomi: хакер раскрыл хитрый фокус моментальной зарядки

03:05

Эксперт пояснил, почему резко изменилось отношение "республиканцев" к Украине

01:37

Победа Трампа на выборах может привести к войне США и Китая - аналитик

00:12

Враг нацелился на один город и это не Авдеевка: ВСУ рассказали о планах РФ до конца года

11 ноября, суббота
23:04

"Командование выведет войска": майор спрогнозировал, что будет после "потери" Авдеевки

22:45

Бывшая жена столичного мэра Кличко похвасталась фигурой в купальнике

Реклама
22:22

Популярная бразильская модель и инфлюенсер умерла в 29 лет от эстетической процедуры

21:59

ВСУ "достанут оккупанта": Зеленский пообещал ответку за удары РФ по Херсонщине

21:26

Россияне "летят" на бешенной скорости: в Мелитополе прозвучал жесткий взрыв

20:51

Бойцы ГПСУ дошли до границы с РФ и подняли флаг Украины в Тополях на ХарьковщинеВидео

20:35

Новолуние 13 ноября: 3 знака зодиака удивятся изменениям в своей жизни

19:51

Неожиданный преемник Путина: экс-сотрудник КГБ рассказал о грызне в Кремле

19:42

Врач раскрыла секрет: что поможет снять отеки лица - результаты поразят женщин

19:32

Сын певицы Алсу впервые попал на видеоВидео

19:31

Мороз, снег и гололедица: в Украину ворвался очень сильный шторм

19:25

"Спасибо, что без венка": ведущему "Кто сверху" в больницу прислали необычный подарок

19:11

Что сделать 12 ноября, чтобы стать здоровым: приметы и важные запреты

19:11

Не по дням, а по часам: на АЗС Украины рекордно растут цены на автогаз

19:10

Почему эта зима может оказаться более сложной, чем предыдущаямнение

18:59

РФ бьет по Украине ракетами, дронами и артой: в ОП назвали, куда целится врагВидео

18:01

Объемы помощи от США сократятся: Белый дом обратился к ЕС за помощью

17:58

"Должны сочувствовать российским ребятам": Маск выдал бред насчет переговоров с РФ

17:49

Почему мужчины встают на колено, когда делают предложение: ответ вас удивит

17:44

Оккупанты атаковали Херсон в годовщину освобождения: есть пострадавшие

16:50

В Крыму уничтожены десантные катера РФ: в разведке раскрыли подробности

16:47

"Каждый выбирает путь": звезда "Домика на счастье" откровенно рассказала о "молчунье" Безрук

Реклама
16:41

Студенты в Украине могут вернуть часть денег за "контракт": инструкция

16:22

"Я выступаю за Фарион": Арестович объединился со скандальным языковедом

16:17

"Кучка недоличностей, завистников и клеветников": Пугачева высмеяла своих хейтеров в России

15:44

Освобождают Херсонщину: открыт сбор на пикап для защитников с ДнепропетровщиныФото

15:35

В Минэнерго рассказали о последствиях обстрелов: где пропал свет

15:27

ВСУ "покромсали" пехоту и технику РФ: у врага колоссальные потери под Авдеевкой

14:59

Может ли коррупция помешать Украине вступить в ЕС: мнение посла Союза

14:59

Замшевая обувь будет как новая: 6 лайфхаков, которые помогут избавиться от пятен и потертостей

14:56

Нужно найти буквы В и Р за 10 секунд: отличный способ проверить свою внимательность

14:51

Можно ли создать вечный двигатель: сведения об этом устройстве сразят наповал

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять