"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

Если бы Украина получила две важных составляющих, она могла бы в короткий срок и с меньшими усилиями освободить Крым, и это коренным образом изменило бы ситуацию на поле боя.
Первая составляющая – это ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км, вторая – истребители F-16 и ракеты к ним. Об этом рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник Владислав Селезнев в интервью ТСН.uа.
Он напомнил, что именно об этих двух составляющих говорил отставной генерал Соединенных Штатов Америки и бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Селезнев отметил, что Ходжес подчеркивал важность именно этих двух составляющих для освобождения временно оккупированного Крыма.
Военный эксперт отметил, что ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км и фугасной боевой частью могут помочь разрушить Керченский мост, тем самым лишив устойчивой логистики российских оккупантов, находящихся на полуострове. Далее с помощью этих же ракет можно уничтожать все вражеские военные объекты и инфраструктурные объекты на территории Крыма.
Истребители F-16 и ракеты, которые должны идти в комплекте с ними, могут кратно усилить систему противовоздушной обороны Украины, а также обеспечить эффективное выполнение боевых задач украинской армии – как на суше, так и над акваторией Черного и Азовского моря.
"Мы все хорошо знаем о ракетах "Гарпун". Так вот основная их миссия – находиться под крыльями тех самых истребителей F-16. Оттуда ракеты должны целить по вражеским кораблям. Это две ключевые опции, которые должны коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Хотя сейчас немало украинских военнослужащих, которые непосредственно находятся в водовороте событий, начинают вспоминать о третьей – личный состав. Обученный, подготовленный, всесторонне обеспеченный", – рассказал Селезнев.
Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Война в Украине
Напомним, страна-агрессор РФ в ночь на воскресенье, 12 ноября, ударила ракетами по Украине. Захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Удалось сбить одну ракету.
Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что мощный взрыв на железной дороге в РФ могло устроить ГУР. На территории РФ за два дня произошли три мощных взрыва. По меньшей мере один из них – подрыв железнодорожных рельсов – могло устроить ГУР, говорят в ISW.
Также в ISW отмечали, что ВСУ отбивают левый берег Херсонщины, россияне в панике. Американский Институт изучения войны сообщил о том, что ВСУ совершили атаки на левом берегу Днепра на Херсонщине – медленное наступление вызывает панику у российских военных.
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