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"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

Юлия Закрепа
12 ноября 2023, 10:59
Тарнавский рассказал, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
'Россия увеличивает атаки': генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте
На фронте напряженная ситуация / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что противник увеличил количество авиаударов. В частности, с применением управляемых авиабомб.

"На Таврическом направлении враг нанес 30 авиаударов, провел 48 боевых столкновений и совершил 712 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1067 огневых задач. Общие потери врага составили 572 человека.",- заявил Тарнавский в своем Telegram.

Генерал добавил, что продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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Потери оккупантов

Уничтожено 32 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 14 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 7 БПЛА, 1 автомобиль и 3 единицы спецтехники. Также уничтожены 4 склада боеприпасов и еще один важный объект противника. Еще 21 единица военной техники врага повреждена.

Ситуация на Бахмутском направлении

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram рассказал о тяжелой ситуации на Бахмутском направлении.

"Бахмутское направление. Россияне активизировались, пытаются отбить ранее утраченные позиции. Силы обороны действуют профессионально. Атаки врага отражаются", - заявил Сырский.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что враг нацелился на один город и это не Авдеевка. У российских оккупантов есть план по захвату Украины до конца 2023 года. Оккупанты будут пытаться захватить Купянск до конца года.

В ВСУ рассказали об операции на левом берегу Херсонщины. Дорога Алешки-Новая Каховка имеет большое значение для логистики оккупантов на юге. В Силах обороны Украины сообщили, удалось ли ВСУ ее перерезать.

Офицер ВСУ рассказал, что российская армия проваливает планы Кремля. Путин не сможет реализовать свои планы по захвату Донецкой и Луганской областей, в то же время российская армия несет большие потери.

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война в Украине Александр Сырский контрнаступление ВСУ
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