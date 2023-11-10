Поражение для Путина: российская армия проваливает планы Кремля - офицер ВСУ

Офицер ВСУ отметил, что Путин не сможет реализовать свои планы по захвату Донецкой и Луганской областей, в то же время российская армия несет большие потери.

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Российская армия проваливает планы Кремля - офицер ВСУ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

Планы российского лидера Путина относительно аннексии всей территории Донецкой и Луганской областей постоянно меняются. Однако вполне вероятно, что он не сможет их реализовать. Об этом заявил Олег Калашников, старший лейтенант и начальник пресс-службы 26 аэромобильной бригады имени Романа Дашкевича в эфире телеканала FREEДОМ.

"У Путина были огромные планы захватить и Луганскую, и Донецкую область. Это у него был такой своеобразный рубеж, чтобы сказать, что его так называемая "СВО" выполнена. Однако мы знаем, что эти планы в него постоянно переносятся. Так же, как эти планы у него переносились, когда он декларировал захват того же Бахмута. Однако у меня есть огромные сомнения, что в данном случае у них что-то получится", - отметил Калашников.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины были готовы к тому, что враг будет пробовать атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Бахмутском направлениях.

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"Мы сейчас видим их потуги. Но, учитывая потери оккупантов, как в живой силе, так и в бронетехнике, можем сказать, что не все так розово, как их командование думало. Поэтому я не думаю, что очередные планы Путина, очередные его даты будут осуществлены", — резюмировал Калашников.

Он также отметил, что на сегодняшний день российские потери на фронте значительно растут, преимущественно из-за безжалостности со стороны командования к своим собственным военным и подразделениям в целом.

Наступление России на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что российские оккупанты готовятся к следующей, еще более масштабной атаке на город Авдеевка.

В то же время, военный эксперт, Владислав Селезнев проанализировал ситуацию на направлении Авдеевки и рассказал, смогут ли силы обороны Украины предотвратить захват города российской армией.

Также, военное командование России намерено продолжить штурмовые операции в зоне Авдеевки до тех пор, пока город полностью не попадет под контроль России. Захват Авдеевки является выгодным для российского военно-политического руководства.

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