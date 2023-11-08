'Город почти в кольце': стал известен замысел Кремля касательно Авдеевки

Экс-сотрудник СБУ сообщил, для чего Кремль всеми силами вцепился в Авдейку и какую конечную дату поставили в Москве для захвата города.

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Стал известен реальный замысел Кремля по Авдеевке / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Российское военное командование будет продолжать штурмовые действия в районе Авдеевки пока город окончательно не окажется под контролем России. Захват Авдеевки выгоден для российского военно-политического руководства, ведь если это произойдет, российская пропаганда сможет рассказывать об успехе армии РФ на фронте. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он также отметил, что именно на Авдеевском направлении враг может рассчитывать хоть на какую-то "победу".

Он также сообщил, что командование войск РФ под Авдеевкой сохраняет военную технику, однако не бережет личного состава, поскольку живая сила есть и будет, а за технику придется отвечать.

"Авдеевку будут пытаться брать снова и снова уже не первый месяц. Авдеевка - единственное место на всем фронте, где хоть что-то получается у российского командования. Город практически взят в клещи, пять-семь километров осталось до того, чтобы их закрыть", — сообщил Ступак. видео дня

Военный аналитик отметил, что через месяц стартует кампания по избранию Владимира Путина президентом.

"Она продлится до марта. Эта победа позволит на новогодние праздники, на рождественские праздники, пока люди сидят за столом, пьянствуют, едят оливье, день и ночь говорить по телевизору о том, какое большое достижение сделала армия РФ — взяла Авдеевку", — высказал он мнение.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, битва за Авдеевку еще не завершилась, несмотря на снижение количества ударов со стороны российских оккупантов в течение последних трех дней. Ситуация на этом фронте является достаточно напряженной, и погодные условия могут влиять на интенсивность обстрелов. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Мельник.

В то же время, на Таврическом направлении, а особенно в районе Авдеевки, зафиксировано увеличение потерь противника в живой силе.

Также, глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг, сообщил, что Россия намерена захватить Авдеевку до завершения текущего года. Даже при отсутствии стратегического военного значения этого города, оно имеет большое значение для пропаганды.

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