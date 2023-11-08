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Уничтожены старшие офицеры РФ: мощный удар обезглавил штаб группировки врага

Алексей Тесля
8 ноября 2023, 17:51
Ракета поразила центр боевого управления группировки войск "Днепр" ВС РФ, подчеркнул Андрей Цаплиенко.
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В результате ракетного удара уничтожены старшие офицеры штаба группировки РФ "Днепр" / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Стали известны новые подробности удара по штабу группировки российских оккупантов "Днепр" в Херсонской области, который недавно возглавил генерал-полковник РФ Михаил Теплинский.

"Есть подтверждение, что украинская ракета поразила центр боевого управления группировки войск "Днепр" ВС РФ, отвечающей за боевые действия на юге Украины в Херсонской области", - пишет военный журналист Андрей Цаплиенко.

По его сданным, удар произошел 1 ноября около 11:00. При этом командный пункт оккупантов размещался в пансионатах "Юный" и "Голубое пламя" на Арабатской стрелке возле оккупированного Геническа в Херсонской области.

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При этом российские некрологи демонстрируют ликвидацию, по меньшей мере, трех старших офицеров штаба "Днепр":

  • полковник Вадим Добряков, заместитель начальника центра управления "Днепр";
  • полковник Александр Галкин, заместитель начальника центра управления "Днепр";
  • полковник Алексей Коблов, начальник отдела планирования огневого поражения противника.

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"О том, был ли в момент удара в штабе "Днепр" командующий Михаил Теплинский пока ничего не известно", - добавил Цаплиенко.

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Уничтоженные старшие офицеры РФ / Телеграм А.Цаплиенко

Удар по штабу группировки РФ "Днепр"

Ранее сообщалось, что ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский. В Сети появилась информация, что 1 ноября украинские военные нанесли удар по командному пункту оккупантов группировки "Днепр", что находится в Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на ТОП-генерала РФ открыли охоту: по штабу оккупантов ударили по наводке. В момент удара генерал Михаил Теплинский находился на рабочем месте и получил ранения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Херсонском направлении РФ сменила командующего. Генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск.

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Херсонская область война России и Украины ракетный удар
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