На ТОП-генерала РФ открыли охоту: по штабу оккупантов ударили по наводке – СМИ

В момент удара генерал Михаил Теплинский находился на рабочем месте и получил ранения.

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Михаил Теплинский ранен в результате удара по штабу РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

Стали известны новые подробности удара по штабу группировки войск российских оккупантов "Днепр" на захваченной Херсонщине, в результате которого был ранен генерал-полковник Михаил Теплинский.

В момент удара генерал Теплинский находился на рабочем месте и получил ранения. При этом известно о ликвидации троих офицеров РФ, а также о десятке раненых, говорится в сообщении Telegram-канала Кремлевская табакерка.

"Нам не удалось оперативно связаться с генералом Теплинским, однако на связь вышел его помощник. Он утверждает, что за генералом давно устроили охоту и не исключено, что удар был нанесен по наводке", - подчеркивается в сообщении.

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Вместе с тем собеседник в генштабе РФ, близкий с генералом Теплинским, намекнул, что у того действительно есть недоброжелатели. В частности, с тех пор, когда Теплинский открыто начал выступать против Сергея Шойгу и критиковать его работу на посту министра, утверждается в сообщении.

Также добавляется, что источники в окружении Теплинского убеждены, что точный удар был нанесен по наводке со стороны РФ.

"Кто именно навел - сказать трудно. У Теплинского непростой характер, однако именно его стойкость позволила достичь таких карьерных успехов. И да, твердый характер позволяет Теплинскому говорить то, о чем он думает. В том числе в адрес Шойгу", - утверждают авторы.

Ранее сообщалось, что ВСУ мощно ударили по штабу российских войск, где мог быть генерал Теплинский. В Сети появилась информация, что 1 ноября украинские военные нанесли удар по командному пункту оккупантов группировки "Днепр", что находится в Херсонской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Херсонском направлении РФ сменила командующего. Генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск.

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