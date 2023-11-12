В Херсоне прогремела серия взрывов: оккупанты ударили по городу

Российские оккупанты утром в воскресенье, 12 ноября, атаковали Херсон. Удары были нанесены по прибрежным районам города, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.
"В Херсоне раздаются взрывы! Под обстрелом со стороны российских оккупационных войск прибрежные районы. Не выходите без надобности на улицу. Держитесь подальше от окон", – отметил Мрочко.
Воздушная тревога в Херсонской области была объявлена в 08:43.
Ракетные удары РФ по Украине
Утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что работали силы ПВО. После этого стало известно, что в ночь на субботу РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Тревога началась около 19:00 10 ноября и продолжалась до 03:00 11 ноября. Враг атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов.
В КМВА сообщили, что РФ пыталась ударить по Киеву "Искандером". До столицы российская ракета не долетела – силы и средства ПВО уничтожили ее на подлете к столице. В Воздушных силах уточнили, что Patriot сбил российскую баллистическую ракету. По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, выясняется тип ракеты, которую оккупанты выпустили в направлении столицы Украины. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.
Также в ночь на воскресенье, 12 ноября, РФ ударила ракетами по Украине. Захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Удалось сбить одну ракету, остальные две попали по открытой территории.
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