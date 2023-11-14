Активно вербуют украинцев: ГУР сообщило о подготовке оккупантов к зимней атаке

В Главном управлении разведки Украины рассказали, как вражеская армия готовится к зимним атакам.

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ГУР сообщило о подготовке оккупантов к зимней атаке / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ДТЕК

Спецслужбы Росии уже активно готовятся к нанесению зимних атак. Оккупанты собирают информацию о военной и критической инфраструктуре с помощью коллаборантов-наводчиков. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

По его словам, россияне проводят активную подготовку к новой волне ракетных ударов и дроновому террору. В частности, вражеская армия разведует объекты критической и транспортной инфраструктуры.

Массированых обстрелов ещё не было, но мы наблюдаем, как они проводят доразведку объектов, - рассказывает представитель ГУР. видео дня

Помимо прочего, на территори России, где работают силы Украины, наблюдается активная вербовка граждан Украины. Всё это фиксируется и передается правоохранительным органам для дальнейшей работы.

Также над поиском и "обезвреживанием" наводчиков работает Служба безопасности Украины. Главное задание СБУ состоит в том, чтобы суметь опередить коллаборантов и не дать им выполнить поставленное задание. То есть, обнаружить их необходимо ещё на этапе подготовки.

Что ожидать от врага зимой

Напомним, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев сообщил, что нас впереди ждет довольно сложная осень и не менее сложная зима, потому что на фронте враг будет использовать боеприпасы от северокорейских производителей.

При этом, в отчете аналитиков Института изучения войны сообщается, что ухудшение погодных условий в осенне-зимний период существенно повлияет на проведение операций на поле боя. В то же время наступление зимних холодов и осадков не остановит боевые действия, а лишь внесет коррективы в характер их проведения.

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