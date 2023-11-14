Активно вербуют украинцев: ГУР сообщило о подготовке оккупантов к зимней атаке

Спецслужбы Росии уже активно готовятся к нанесению зимних атак. Оккупанты собирают информацию о военной и критической инфраструктуре с помощью коллаборантов-наводчиков. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.
По его словам, россияне проводят активную подготовку к новой волне ракетных ударов и дроновому террору. В частности, вражеская армия разведует объекты критической и транспортной инфраструктуры.
Массированых обстрелов ещё не было, но мы наблюдаем, как они проводят доразведку объектов, - рассказывает представитель ГУР.видео дня
Помимо прочего, на территори России, где работают силы Украины, наблюдается активная вербовка граждан Украины. Всё это фиксируется и передается правоохранительным органам для дальнейшей работы.
Также над поиском и "обезвреживанием" наводчиков работает Служба безопасности Украины. Главное задание СБУ состоит в том, чтобы суметь опередить коллаборантов и не дать им выполнить поставленное задание. То есть, обнаружить их необходимо ещё на этапе подготовки.
Что ожидать от врага зимой
Напомним, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев сообщил, что нас впереди ждет довольно сложная осень и не менее сложная зима, потому что на фронте враг будет использовать боеприпасы от северокорейских производителей.
При этом, в отчете аналитиков Института изучения войны сообщается, что ухудшение погодных условий в осенне-зимний период существенно повлияет на проведение операций на поле боя. В то же время наступление зимних холодов и осадков не остановит боевые действия, а лишь внесет коррективы в характер их проведения.
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