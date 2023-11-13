УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нас ждут сложные осень и зима": полковник ВСУ дал неутешительный прогноз о войне

Анна Ярославская
13 ноября 2023, 08:58
Россия будет атаковать Украину ракетами, как только погодные условия немного ухудшатся.
Владислав Селезнев, ВСУ
Украину ждет довольно сложная осень и не менее сложная зима, сказал Владислав Селезнев / Фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Северная Корея передала российской оккупационной армии 350 тысяч снарядов. Кроме того, у страны-агрессора РФ еще есть возможность производить на собственных оборонных предприятиях вооружение, военную технику и боеприпасы, а также снимать их с долгосрочного хранения. Об этом рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

"К началу полномасштабного вторжения у врага на складах, базах и арсеналах было 14 миллионов снарядов. Львиную долю, более 10 миллионов, за эти полтора года враг уже использовал. Но 4 миллиона у него есть. Сейчас есть информация от американской разведки, что 350 тысяч снарядов передано из Северной Кореи для нужд российских войск", — сказал Селезнев в интервью ТСН.

"Нас впереди ждет довольно сложная осень и не менее сложная зима, потому что на фронте враг будет использовать боеприпасы от северокорейских производителей", - предупредил военный эксперт.

видео дня

Селезнев также добавил, что РФ будет атаковать Украину ракетами, как только погодные условия немного ухудшатся. В частности, ракетами типа Х-101, Х-555, которые последние четыре-пять недель оккупанты не используют.

"То есть враг накапливает ресурсы. Генерал Скибицкий, представитель украинского ГУР говорил, что 585 ракет они имеют на хранении, и вражеская промышленность способна производить от 100 до 120 ракет в месяц. Прошло где-то месяца два, поэтому не трудно посчитать, какие ресурсы накопила вражеская армия, и у нее еще есть перспектива накопления. А это значит, что в ближайшей перспективе снова будут масштабные ракетные и дроновые атаки ", — считает Селезнев.

Оккупанты также начали применять БПЛА новейших серий, то есть враг учится производить более дешевые беспилотники.

"Это оружие, оружие опасное, оружие смертельное. Взрывы, которые время от времени случаются на территории Хмельницкой области, тому яркое подтверждение", - отметил эксперт.

Селезнев также призвал не недооценивать врага.

"Единственный путь для того, чтобы нам победить в этом поединке с вражеской армией, которая приходит уничтожать нас всех — это сплочение и работа каждого из нас на нашу общую победу. Не стоит надеяться, что ребята-защитники все вопросы решат. Это война, которая касается каждого из нас", — сказал экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Война в Украине - прогнозы экспертов

Война в Украине не закончится через год. Сроки завершения боевых действий затягиваются. Но наше государство точно одержит победу в войне. Такой прогноз озвучил лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась

Продолжительность войны в Украине зависит от того, какое оружие получат от Запада украинские защитники для наступательных операций, а также от того, насколько быстро эта помощь прибудет в Украину. Об этом рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

Пока неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Но все же если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми", - сказал он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ Владислав Селезнев новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Заход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - Селезнев

Заход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - Селезнев

09:00 Эксклюзивы
Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро

Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро

07:35 Мир
ВСУ усиливают атаки против важных объектов на оккупированных территориях и в РФ - ISW

ВСУ усиливают атаки против важных объектов на оккупированных территориях и в РФ - ISW

06:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:34

Удобрение-бомба: какие растения можно подкормить кофейной гущей

09:11

Шольц готов говорить с Путиным, но назвал единственное условие

09:09

Самый быстрый рецепт сырных чипсов в мире: один ингредиент и 10 минут на приготовление

09:00

Заход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - СелезневЭксклюзив

08:58

"Нас ждут сложные осень и зима": полковник ВСУ дал неутешительный прогноз о войне

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:33

Ударная группировка РФ может появиться за 3 дня: эксперт описал опасность с севера

08:12

В боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе

08:10

Зачем Путин хочет захватить Авдеевку любой ценоймнение

07:35

Германия удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро

Реклама
07:17

Демилитаризовали "с огоньком": ВСУ уничтожили редкую российскую систему "Свет-КУ"Видео

06:55

Надо найти полярного медведя за 7 секунд: оптическая иллюзия для сообразительных

06:49

ВСУ усиливают атаки против важных объектов на оккупированных территориях и в РФ - ISW

06:25

Почему неправильно говорить "кладбище": какие два слова стоит использовать

06:10

Мы сделали верный выбормнение

04:30

Быстрая зарядка на кухне: 7 эффективных упражнений, которые можно сделать, пока варится едаВидео

03:46

Появились ли в ВСУ экспортные Су-17: СМИ дали однозначный ответ

03:10

"Могут уничтожить унитаз": какое средство для туалета категорически нельзя использовать

02:30

Как быстро почистить жалюзи – женщина рассказала, как избавиться от пыли за минуты

02:05

Русские поменяют тактику: военный эксперт объяснил, возможны ли крупные блэкауты

01:30

"Это очень незаконно?": Алина Гросу в зеркале похвасталась идеальными изгибами

Реклама
12 ноября, воскресенье
23:53

"Украинские пилоты исключительные": стало известно, когда Украина может получить F-16

23:03

Враг перешел в наступление и имел успех: 40 тысяч россиян устроили ад на фронте

22:38

Пенсии в Украине пересчитают очень: кому и как сильно поднимут

22:30

Елена Зеленская показала в Париже, как правильно носить черный монохромный лук

22:02

"Нерусский без кусочка конца": Слепакова хотят посадить на 5 лет за пародию на трек путиниста Шамана.

21:57

Собаки способны управлять людьми: ученый раскрыл секрет их преданности

21:48

Надо угадать слово, зашифрованное в картинках: лишь единицы разгадают сложный ребус

21:31

Мама Верки Сердючки показала дочь-невесту, которая стала ее копией

21:15

Мэттью Перри перед смертью снова вернулся к наркотикам: экс-возлюбленная актера

21:11

"Вся Украина должна быть сосредоточена": Зеленский рассказал о планах россиян

20:47

Россияне перешли в наступление: офицер ВСУ предупредил о новой тактике врага

20:45

Почему нельзя говорить "знімати квартиру": какой распространенной ошибки стоит избегать

20:21

Власти стран Запада боятся бурной активности украинских спецслужб - The Times

19:46

Звезда "Игры престолов" сообщил про смерть нерожденной дочери

19:46

Это признак, что кот вам не доверяет: зоопсихолог раскрыл секрет поведения кошек

19:30

Чего ожидать от врага зимоймнение

18:56

Новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си – Bloomberg

18:27

"Исчез командир с замами": оккупанты ноют из-за прорыва ВСУ на левый берег Днепра

17:46

"Вагнеровцы" снова в Украине: стало известно, куда перебросили наемников Пригожина

17:39

Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

Реклама
17:03

На это способны единицы: только гении найдут бабочку среди собак за 6 секунд

17:00

Гороскоп Таро на неделю 6-12 ноября: Весам - воплощение мечт в реальность, Козерогу - отшельничество

16:59

В Германии согласны удвоить военную помощь Украине - Reuters

16:59

"Отрежут оккупантов": эксперт раскрыл, на каком направлении ВСУ могут мощно наступать

16:49

Откуда можно увидеть МКС: простой секрет о невероятной космической станции

16:38

Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий - в Офисе президента ответили

16:18

Известная певица раскрыла неожиданную причину резкого исчезновения со сцены

16:11

Штраф 100 евро: почему в Бельгии нельзя играть в снежки

16:03

Черноморский флот выводят из Крыма: в ВМС сообщили о последствиях для врага

15:29

Сбежавшего Влада Яму захейтили за беззаботное видео с танцамиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять