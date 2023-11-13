"Нас ждут сложные осень и зима": полковник ВСУ дал неутешительный прогноз о войне

Россия будет атаковать Украину ракетами, как только погодные условия немного ухудшатся.

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Украину ждет довольно сложная осень и не менее сложная зима, сказал Владислав Селезнев / Фото: facebook.com/vladislav.seleznev.94, Командование Объединенных Сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Северная Корея передала российской оккупационной армии 350 тысяч снарядов. Кроме того, у страны-агрессора РФ еще есть возможность производить на собственных оборонных предприятиях вооружение, военную технику и боеприпасы, а также снимать их с долгосрочного хранения. Об этом рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

"К началу полномасштабного вторжения у врага на складах, базах и арсеналах было 14 миллионов снарядов. Львиную долю, более 10 миллионов, за эти полтора года враг уже использовал. Но 4 миллиона у него есть. Сейчас есть информация от американской разведки, что 350 тысяч снарядов передано из Северной Кореи для нужд российских войск", — сказал Селезнев в интервью ТСН.

"Нас впереди ждет довольно сложная осень и не менее сложная зима, потому что на фронте враг будет использовать боеприпасы от северокорейских производителей", - предупредил военный эксперт. видео дня

Селезнев также добавил, что РФ будет атаковать Украину ракетами, как только погодные условия немного ухудшатся. В частности, ракетами типа Х-101, Х-555, которые последние четыре-пять недель оккупанты не используют.

"То есть враг накапливает ресурсы. Генерал Скибицкий, представитель украинского ГУР говорил, что 585 ракет они имеют на хранении, и вражеская промышленность способна производить от 100 до 120 ракет в месяц. Прошло где-то месяца два, поэтому не трудно посчитать, какие ресурсы накопила вражеская армия, и у нее еще есть перспектива накопления. А это значит, что в ближайшей перспективе снова будут масштабные ракетные и дроновые атаки ", — считает Селезнев.

Оккупанты также начали применять БПЛА новейших серий, то есть враг учится производить более дешевые беспилотники.

"Это оружие, оружие опасное, оружие смертельное. Взрывы, которые время от времени случаются на территории Хмельницкой области, тому яркое подтверждение", - отметил эксперт.

Селезнев также призвал не недооценивать врага.

"Единственный путь для того, чтобы нам победить в этом поединке с вражеской армией, которая приходит уничтожать нас всех — это сплочение и работа каждого из нас на нашу общую победу. Не стоит надеяться, что ребята-защитники все вопросы решат. Это война, которая касается каждого из нас", — сказал экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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