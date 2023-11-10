Самое тяжелое впереди: у Зеленского заявили, что война "закончится внезапно"

Пока неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Свой прогноз насчет вероятных сроков завершения войны он дал в интервью Наталье Мосейчук.
Глава ОП напомнил, что для этого предпринимаются все необходимые усилия. Вместе с тем существует очень много факторов, которые влияют на этот процесс.
"Но все же если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми", - сказал он.
Вместе с тем глава президентский администрации считает, что война закончится внезапно.
"Я думаю, никто не знает, когда закончится война. Она закончится очень внезапно", - добавил Ермак.
Прогнозы окончания войны в Украине
Ранее Валерий Залужный назвал "рецепт" завершения войны в Украине. Самый большой риск окопной войны заключается в том, что она может затянуться на годы и истощить украинское государство, считает главнокомандующий ВСУ.
Напомним, ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.
Как сообщалось ранее, Александр Хара рассказал о вариантах завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.
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