Минус арсенал оружия для оккупантов: в ГУР раскрыли детали взрыва в Волгограде

В Волгоградской области России произошел пожар на складе с боеприпасами. Оккупанты остались без арсенала оружия, который там хранился. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Как сообщает hromadske, спикер военной разведки Украины рассказал о том, что в ночь на 16 ноября в Волгоградской области в воинской части №57229-51 случился пожар на складе с артиллерийскими боеприпасами. В результате горения вражеские войска лишились еще одного оружейного арсенала.
"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть [причастность Украины к пожару], но от еще одного арсенала враг сегодня избавился", - подчеркнул Андрей Юсов.видео дня
Пожар в воинской части РФ в Волгоградской области
В Волгоградской области около 01:00 16 ноября в воинской части неподалеку от поселка Котлубань прогремели взрывы. Вспыхнул пожар. Губернатор региона Андрей Бочаров сказал, что пожар "оперативно локализован и потушен, а пострадавших и повреждений гражданских объектов нет".
Смотрите видео взрыва в воинской части в Волгоградской области:
Взрывы на территории России
7 ноября на военном аэродроме в Таганроге Ростовской области прогремели взрывы. Там находились военные самолеты и вертолеты российских оккупационных войск. Россияне испугались, что удары были нанесены якобы американскими ракетами ATACMS.
11 ноября в Тамбове горел пороховой завод. Перед возгоранием раздались взрывы. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Тамбовский завод – один из самых крупных предприятий по производству боеприпасов и спецхимии.
Также 11 ноября прогремели взрывы в Рязанской области. В результате происшествия на железнодорожных путях сошли с рельс 19 вагонов грузового поезда. В американском Институте изучения войны считают, что к инциденту могла быть причастна военная разведка Украины (ГУР).
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