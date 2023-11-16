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Минус арсенал оружия для оккупантов: в ГУР раскрыли детали взрыва в Волгограде

Андрей Ганчук
16 ноября 2023, 12:16
Очередной взрыв на территории России привел к тому, что оккупационные войска лишились еще одного склада с артиллерийскими боеприпасами, отметили в ГУР.
Юсов, взрыв Волгородская область
Враг в Волгорадской области избавился от еще одного арсенала оружия - Юсов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети

В Волгоградской области России произошел пожар на складе с боеприпасами. Оккупанты остались без арсенала оружия, который там хранился. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщает hromadske, спикер военной разведки Украины рассказал о том, что в ночь на 16 ноября в Волгоградской области в воинской части №57229-51 случился пожар на складе с артиллерийскими боеприпасами. В результате горения вражеские войска лишились еще одного оружейного арсенала.

"Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть [причастность Украины к пожару], но от еще одного арсенала враг сегодня избавился", - подчеркнул Андрей Юсов.

видео дня

Пожар в воинской части РФ в Волгоградской области

В Волгоградской области около 01:00 16 ноября в воинской части неподалеку от поселка Котлубань прогремели взрывы. Вспыхнул пожар. Губернатор региона Андрей Бочаров сказал, что пожар "оперативно локализован и потушен, а пострадавших и повреждений гражданских объектов нет".

Смотрите видео взрыва в воинской части в Волгоградской области:

Волгоградская
Кадры взрывов в воинской части оккупантов России в Волгоградской области / Скриншот Главред

Взрывы на территории России

7 ноября на военном аэродроме в Таганроге Ростовской области прогремели взрывы. Там находились военные самолеты и вертолеты российских оккупационных войск. Россияне испугались, что удары были нанесены якобы американскими ракетами ATACMS.

11 ноября в Тамбове горел пороховой завод. Перед возгоранием раздались взрывы. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Тамбовский завод – один из самых крупных предприятий по производству боеприпасов и спецхимии.

Также 11 ноября прогремели взрывы в Рязанской области. В результате происшествия на железнодорожных путях сошли с рельс 19 вагонов грузового поезда. В американском Институте изучения войны считают, что к инциденту могла быть причастна военная разведка Украины (ГУР).

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Волгоград ГУР война России и Украины Андрей Юсов
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