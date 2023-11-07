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"Затряслись дома, окна, земля": на военном аэродроме в Таганроге прогремели взрывы

Анна Ярославская
7 ноября 2023, 12:02
Судя по фото со спутника 30 октября, на военном аэродроме в Таганроге находились два российских самолёта и четыре вертолёта.
​В Таганроге прогремели взрывы
​В Таганроге прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/operativnoZSU ​

Во вторник, 7 ноября, в Таганроге Ростовской области РФ на военном аэродроме прогремели громкие взрывы. В небо поднялся столб черного дыма.

"В Таганроге Ростовской области - бавовна на военном аэродроме. Местные сообщают, что сначала раздались громкие взрывы, а затем в районе аэропорта поднялся столб дыма", - сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.

В местных пабликах уточняют, что мощный взрыв на окраинах Таганрога прогремел около часа назад.

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"Где-то затряслись дома, окна, земля. Это все произошло рядом с аэропортом. Возможно, самолет так громко приземлился, но это не точно, ведь так громко еще и с дымом они не приземляются. Многие думают что это СВО, так что эта версия тоже не исключается. Остаётся гадать, что случилось", - пишут в Сети.

Скриншот Telegram

Также в российских пабликах предполагают, что по аэродрому в Таганроге были нанесены удары ракетами ATACAMS.

"В Ростовской области очень громко. С мест передают о "прилете" около аэродрома. Там находились наши военные птички", - говорится в сообщении.

Скриншот Telegram

Судя по фото со спутника 30 октября, на военном аэродроме в Таганроге находились два российских самолёта и четыре вертолёта.

Аэродром Таганрога - фото со спутника 30 октября
Аэродром Таганрога - фото со спутника 30 октября / t.me/supernova_plus

Справка. Таганрог-Центральный — военный аэродром в городской черте города Таганрога. Имеет одну бетонную ВПП и одну запасную грунтовую. На аэродроме дислоцируется военно-транспортная авиация (5-я авиационная группа 6955-й АвБ) на самолётах Ил-76 и 325-й авиаремонтный завод. Также на аэродроме имеется собственный музей авиации.

Ранее в Таганроге прогремел мощный взрыв. Местные сообщили, что в ближайших домах взрывной волной выбило окна. Пропагандистские росСМИ писали, что причиной был прилет ракеты или БПЛА.

Как сообщал Главред, в ночь на 7 ноября в Крыму звучали взрывы. В частности, громко было в Бахчисарайском районе. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работала система ПВО.

В Минобороны России заявили, что ПВО уничтожило 9 и перехватило 8 дронов над Черным морем и Крымским полуостровом.

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