Последствия будут значительные: разведка Британии оценила захват Авдеевского коксохима

В разведке отмечают, что в случае штурма россиянами Авдеевского коксохима, они несут большие потери среди личного состава.

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Разведка Британии оценила захват Авдеевского коксохима / Коллаж Главред, фото: Фото: Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, Генштаб ВСУ

В течение последней недели российские войска продолжают штурмовать окрестности города Авдеевка и близлежащие села. Их действия свидетельствуют о попытках окружить город. Министерство обороны Великобритании ссылаясь на данные разведки сообщает об этом в соцсети "Х", и указывая на особый интерес к захвату стратегически важного объекта — Авдеевского коксохимического завода.

"Недавнее наступление, вероятно, приблизило российские войска к контролируемому Украиной Авдеевскому коксохимическому заводу, масштабному промышленному комплексу, производящему кокс и различные химические вещества, и является ключевой тактической позицией к северу от города. Завод возвышается над главной дорогой в Авдеевку, и, если российские войска захватят его, подкрепление в городе для Украины станет более сложным", – говорится в обзоре британской разведки.

Также, в британской разведке отмечают, что Авдеевский коксохимический завод дает локальное преимущество в обороне на этом направлении.

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"Российские силы, наверное, понесут значительные потери среди личного состава, если попытаются атаковать объект", – говорится в сообщении.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш отметил, что российские войска возобновили активные штурмовые операции в районе Авдеевки. Оккупанты выполняют атаки с флагов, а основное направление штурма это зона промышленных объектов. Пехота применяется круглосуточно, и проводятся ракетные и бомбовые удары.

Военнослужащий ВСУ Егор Фирсов поделился информацией относительно обстановки в районе Авдеевки. По его словам, оккупанты готовятся к новому наступлению под Авдеевкой.

В то же время, журналисты BILD отмечают, что российским войскам удалось дойти очень близко к населенному пункту Степное и перерезать железную дорогу, которая ведет к Авдеевке, однако это привело к значительным потерям с их стороны.

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