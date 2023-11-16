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ВСУ – об угрозе от РФ: враг собрал более 800 ракет для ударов по энергетике зимой

Андрей Ганчук
16 ноября 2023, 10:22
Российские оккупанты развернули на захваченном Крымском полуострове мощный военный хаб, сказала начальник пресс-служба ОК Юг Наталья Гуменюк.
Ракеты Калибр, ЛЭП Украина
Враг накапливает в Крыму ракеты Калибр и Оникс для ударов по Украине зимой - Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Агрессор Россия в оккупированном Крыму накопила уже больше 800 ракет, которые зимой могут быть применены для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Речь идет, в том числе, и о ракетах Калибр и Оникс. Об этом заявила начальник пресс-службы Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, россияне в Крыму накапливают ракеты. В частности, там подготовлены более 800 ракет, которые враг может применить для ударов по энергетической инфраструктуре Украины зимой.

"На полуострове у врага развернут мощный военный хаб. В частности, ракеты типа "Калибр", "Оникс". Потенциал враг накапливает и это очевидно. Ракеты воздушного базирования рассредоточены там, где будут загружаться самолеты. Мы говорим о готовности более 800 ракет", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

видео дня

Смотрите видео, в котором в ВСУ рассказали, сколько РФ собрала ракет для ударов по Украине:

Гуменюк
Агрессор Россия готовится к ударам по Украине зимой - Гуменюк / Скриншот Главред

Угроза ракетных ударов РФ по Украине зимой

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее предупредил о возможных атаках России по инфраструктуре Украины зимой. Как сказал чиновник, оккупанты уже готовят ракеты. Ожидается непростая зима.

Бригадный генерал Сергей Баранов сказал, что ВСУ готовятся масштабно ударить дронами-камикадзе по РФ зимой. Украина может нанести удары по регионам России, чтобы поразить военные объекты противника.

Президент Владимир Зеленский призвал западный мир дать Украине ПВО на зиму. Глава государства акцентировал внимание на том, что государство готово взять системы и в аренду.

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войска России новости Крыма война России и Украины Наталья Гуменюк
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