Готовимся к нашествию: оккупанты стянули кучу техники к Авдеевке

Боец ВСУ описал обстановку на северном фланге Авдеевки и рассказал, к чему готовятся оккупанты.

https://glavred.info/ukraine/gotovimsya-k-nashestviyu-okkupanty-styanuli-kuchu-tehniki-k-avdeevke-10517227.html Ссылка скопирована

Оккупанты стянули кучу техники к Авдеевке / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБ, скриншот Донбасс Реалии

Оккупанты, вероятно, готовятся к новому штурму под Авдеевкой. Военнослужащий ВСУ Егор Фирсов рассказал о ситуации на Авдеевском направлении за последние дни в эфире Радио Донбасс Реалии.

По словам защитника Украины, на данный момент, скорее всего, наблюдается "затишье перед бурей", поскольку бойцы благодаря дронам видят у врага значительное скопление техники: и танков, и БМП, и "Солнцепеков".

"Пехота выстояла в Авдеевке первое нашествие, которое было 10 октября. Второе было – враг был разбит. Мы летаем, поверьте, мы видим огромное кладбище трупов, огромное кадбище техники. И мы готовимся к следующему нашествию", – говорит Фирсов. видео дня

Также Фирсов сообщил, что несмотря на то, что сегодня, 15 ноября, на их позиции было относительно тихо, это не значит, что у побратимов рядом - не горячо, ведь протяжность фронта Авдеевки около 30 километров. Помимо прочего, сегодня не наблюдалось и движение техники, однако такая тишина, по словам военного, совсем не радует, ведь опыт показывает, что за ней может следовать очередной штурм.

Ранее военные фиксировали интенсивный трафик военной техники со стороны оккупированной территории, который можно сравнить с трафиком киевской трассы.

Ситуация на Авдеевском направлении / скриншот телеграм Главред

Ситуация на Авдеевском направлении

Стало известно, что Подразделения Вооруженных Сил России удачно перерезали железнодорожную ветку, которая ведет в Авдеевку с севера. Это привело к их приближению к селу Степное и дорогам, по которым Вооруженные Силы Украины получают подкрепление. Российская тактика в этом случае похожа на ту, которую они использовали во время оккупации Бахмута, но есть определенные отличия.

Также, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что Россияне бьют по домам в Авдеевке, откуда идет дым, ведь с приходом похолодания жители города Донецкой области начали отапливать их буржуйками.

Также о ситуации под Авдеевкой рассказал в эфире Эспрессо офицер "Легиона Свободы" майор МВД Максим Морозов. Там из-за расширения "серой зоны" вокруг города есть серьезная угроза окружения города войсками России.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.