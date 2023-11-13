Расширение "серой зоны" может угрожать окружению Авдеевки: заявление военного

Основные бои, по словам военного ВСУ, продолжаются в районе железнодорожной дороги. Россия превращает город в "кучу строительного мусора".

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Ситуация в городе стабильно напряженная / Коллаж Главреда. Фото: 22 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВС Украины

Из-за расширения "серой зоны" вокруг Авдеевки есть серьезная угроза окружения города войсками России, заявил в эфире Эспрессо офицер "Легиона Свободы" майор МВД Максим Морозов.

На Авдеевском направлении ситуация достаточно тяжелая, сказал он.

"Силы обороны пытаются всеми имеющимися средствами остановить расширение серых зон. В определенный период эти серые зоны не несли угрозы. Сейчас любое дальнейшее расширение серой зоны, особенно в зоне Бердичи-Степное, будет нести определенную угрозу в отношении окружения Авдеевки", - отметил Морозов. видео дня

Но пока эта угроза не такая, как хотелось бы нашим врагам, добавил он.

"Основные бои продолжаются в районе железнодорожной дороги, враг не жалеет живой силы", - подчеркнул боец "Легиона Свободы"

Морозов отметил, что российские оккупационные войска планомерно превращают Авдеевку в кучу строительного мусора.

"После колоссальных потерь техники, оккупанты делают акцент на применение пехоты. Также враг сверхмощно использует авиацию, пытаясь полностью уничтожить Авдеевку, чтобы украинским защитникам было труднее вести оборону в городе, - сказал Морозов.

Ситуация в Авдеевке

Уже почти месяц Россия ведет масштабное наступление на востоке Украины, бросив на Авдеевское и Бахмутское направления лучшие подразделения и новейшие виды вооружения. Тем не менее, из-за колоссальных потерь, противник вынужден постоянно проводить перегруппировку и время от времени уменьшать интенсивность "мясных" штурмов.

По словам представителя 110 ОМБР, Авдеевка в полуоточении с 3-х сторон, армия РФ ведет "игру на живца". В целом ситуация в городе и вокруг город стабильно напряженная.

По словам эксперта Владислава Селезнева, накануне на окраине Степного противнику удалось прорваться в рамках так называемых "мясных штурмов" к домам, расположенным на окраине этого населенного пункта.

Россияне сбрасывают на Авдеевку и в целом по линии фронта 500-кг управляемые авиационные бомбы, заявил 12 ноября спикер Таврического направления Александр Штупун. В командовании ожидают, что погода может изменить ход боевых действий.

Самые интенсивные бои, по наблюдению разведки Эстонии, продолжаются на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово-Кременная в Луганской области.

Но несмотря на тяжелые бои с оккупантами и медленные темпы контрнаступления ВСУ, Зеленский все еще надеется, что Украина достигнет результатов до конца 2023 года.

Всего в войне с Украиной, по данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия потеряла по меньшей мере 150 тысяч людей погибшими.

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