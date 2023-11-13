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Бегство россиян с Херсонщины: в ЦНС предупредили о новой операции Кремля

Юрий Берендий
13 ноября 2023, 15:55
В Центре национального сопротивления прокомментировали информацию роспропаганды о выводе войск РФ из некоторых районов Херсонщины.
Бегство россиян с Херсонщины: в ЦНС предупредили о новой операции Кремля
В ЦНС прокомментировали информацию о "перегруппировке войск" россиян / Коллаж Главред, фото: armyinform, ЦНС

Российская сторона ведет информационную кампанию против Украины и объявила о "перегруппировка войск"на Херсонщине, которое на данный момент не подтверждено. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

В ЦНС отмечают, что пропагандисты из России начали операцию с целью отвлечения внимания от Сил обороны Украины и объявили о выводе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонщины.

"Сейчас, по информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Поэтому можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины", - добавляют в Центре национального сопротивления.

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Бегство россиян с Херсонщины: в ЦНС предупредили о новой операции Кремля
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В ЦНС считают, что уход российских войск из Херсонщины – дело времени, и поэтому, по факту "мы имеем лишь преждевременный релиз".

Боевые действия на левобережье Херсонщины

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские пропагандисты, ссылаясь на Министерство обороны РФ, сообщили, что российские войска на Херсонщине перейдут "на более выгодные позиции", но эту информацию немедленно опровергли.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выдвинул прогноз о возможности стремительного наступления ВСУ и указал, что это может произойти после создание плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Также, генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, отметил, что Силы обороны Украины создают предпосылки для формирования нового плацдарма для наступления на юге.

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