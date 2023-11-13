Предателя Киву приговорили к 14 годам тюрьмы

Экс-депутата запрещенной ОПЗЖ, предателя и пророссийского пропагандиста Илью Киву приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену и другие преступления.
Как говорится в решении Лычаковского райсуда Львова, суд признал бывшего депутата виновным по статьям о госизмене, публичном использовании символики коммунистического режима и публичных призывах к агрессивной войне.
"Суд окончательно назначил Илье Киве наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда 13 ноября.видео дня
Рассмотрение уголовного производства осуществлялось в форме спецсудового производства в отсутствие Кивы, поскольку последний скрывается от органов следствия на территории России.
Приговор суда в законную силу еще не вступил и в течение тридцати дней со дня его провозглашения может быть обжалован во Львовский апелляционный суд.
Илья Кива
6 марта 2022 года Офис генерального прокурор объявил о подозрении в государственной измене Илье Киве. Тогда экс-нардепа подозревали в посягательстве на территориальную целостность Украины, государственной измене, незаконном обращении с оружием и пропаганде тоталитарных режимов.
Накануне полномасштабного вторжения РФ Кива бежал за границу. Вскоре украинские расследователи нашли его вероятный адрес проживания. В материале Bihus.info речь шла о том, что экс-нардеп может жить в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье вблизи города Покровского.
Сейчас Кива объявлен в международный розыск. В Москве он зарабатывает на эфирах российских пропагандистов, неся бред об Украине и украинцах. В частности, в июне бывший депутат ВР заявил, что в Украине взяли интервью у "трупа" Буданова. Кроме того, предатель не скрывает, мечтающий об антиправительственных беспорядках в Киеве.
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