Армия РФ попала в авто в Херсоне: ранены мама и 2-месячный ребенок, дедушка погиб

64-летний дедушка, который был за рулем, погиб на месте. Мама с ребенком попали в больницу. 36-летняя мама в тяжелом состоянии.

https://glavred.info/ukraine/armiya-rf-popala-v-avto-v-hersone-raneny-mama-i-2-mesyachnyy-rebenok-dedushka-pogib-10516375.html Ссылка скопирована

Оккупанты попали в авто в Херсоне – есть погибшие и раненые/ коллаж: Главред, фото: Telegram Мрочко, минобороны РФ

Российские оккупанты обстреляли пригород Херсона и попали в автомобиль, в котором ехала семья с маленьким ребенком.

64-летний дедушка, который был за рулем авто, погиб на месте. Мама с ребенком попали в больницу. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

Он отметил, что в полдень россияне в пригороде Херсона обстреляли из артиллерии автомобиль, в котором девочка и ее родные возвращались из медосмотра.

видео дня

"В результате попадания машина загорелась. 36-летняя мать в тяжелом состоянии находится в больнице. Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка. Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла", – рассказал Мрочко.

Он отметил, что у 2-месячного ребенка предварительно диагностировали минно-взрывное ранение головы. Девочка находится в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы.

Позже Мрочко уточнил, что у ребенка минно-взрывное непроникающее ранение головы.

Ракетные удары РФ по Украине

Утром в субботу, 11 ноября, в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что работали силы ПВО. После этого стало известно, что в ночь на субботу РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Тревога началась около 19:00 10 ноября и продолжалась до 03:00 11 ноября. Враг атаковал Украину ударными БПЛА и несколькими ракетами разных типов.

Также в ночь на воскресенье, 12 ноября, РФ ударила ракетами по Украине. Захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Удалось сбить одну ракету, остальные две попали по открытой территории.

Военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что РФ может изменить тактику ракетных ударов, под угрозой находятся 4 области. У оккупантов недостаточно ракет с большой дальностью полета, а "Искандерами" далеко ударить не получится. Поэтому РФ может сосредоточиться на ударах по нескольким областям.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.