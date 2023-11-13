Перешли в наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехах на юге

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

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Генерал ВСУ сообщил об успехах на юге / Коллаж Главред, фото: ГУР, Генштаб ВСУ

За последние сутки на Таврическом направлении более десятка российских военных сдавались в плен. Информацию об этом обнародовал бригадный генерал Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", в своем Telegram.

"Более десятка российских оккупантов вчера сдались в плен", - подчеркнул Тарнавский.

Бригадный генерал также добавил, что всего на Таврическом направлении враг нанес 22 авиаудара, провел 43 боевых столкновения и совершил 576 артобстрелов.

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Как уверяет Тарнавский, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В то же время, украинские военные продолжают держать оборону в районе Авдеевки. Он также отметил, что подразделения ракетных войск и артиллерии, входящие в состав Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", за последние сутки выполнили 847 огневых задач.

"Общие потери врага составили 455 человек", - добавил Тарнавский.

Генерал сообщил, что всего было ликвидировано 8 единиц военной техники противника, включая 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийские системы, и 3 беспилотника. Также были разрушены 2 склада боеприпасов. Кроме того, 7 единиц военной техники врага получили повреждения.

Контрнаступление ВСУ на юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, защитники Украины, воюющие на юге страны, продолжают штурмовать отряды оккупантов и выполняют боевые задачи. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что бойцам Национальной гвардии Украины удалось выбить врага с занятых позиций на южном направлении.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенантом Сергеем Шаптало, осуществили встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".

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