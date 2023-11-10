Нацгвардейцы мощно продвинулись на юге, позиции врага подорваны - Клименко

Украинские военные продолжают освобождать земли, которые незаконно захватили российские оккупанты. Бойцам Национальной гвардии Украины удалось выбить врага из занятых позиций на южном направлении. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Защитники не только достигли успехов во время контрнаступления, но и уничтожили силы врага за последние несколько дней:
- личный состав российских оккупантов,
- военные машины,
- БМП-2,
- позиции РФ.
Министр опубликовал видео и отметил, что на нем зафиксирована работа аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского Нацгвардии Украины.
Смотрите видео уничтожения позиций врага:
Ситуация на южном фронте
Напомним, 10 ноября стало известно о том, что ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области и смогли срезать целое выступление врага. Украинские военные продвинулись вблизи Вербового. В то же время украинские десантники ведут тяжелые бои возле Работиного и Новопрокоповки.
В Силах обороны рассказали о потерях врага на юге после того как украинские военные уничтожили кучу оккупантов. На южном направлении Вооруженные силы Украины несмотря ни на что продолжают выполнение боевых задач.
Начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев заявил, что ВСУ могут готовить мощный штурм на юге. Первый плацдарм находится в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек; второй - в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма; третий - на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.
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