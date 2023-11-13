Оккупанты "собрались бежать" на Херсонщине, и вдруг "передумали": в РФ переполох

Пропагандисты со ссылкой на минобороны РФ сообщили, что российские войска на Херсонщине перейдут "на более выгодные позиции", но сразу все опровергли.

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Оккупанты "собрались бежать" на Херсонщине, и вдруг "передумали"/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин, УНИАН

Военно-политическое руководство страны-агрессора России заявило, что российская оккупационная армия передислоцируется на оккупированной части Херсонской области, чтобы занять "более выгодные позиции". Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на российское минобороны.

В заявлении говорилось, что переместиться собирается группировка "Днепр", которая дислоцируется на левобережье. Согласно сообщению захватчиков, планировалось перебрасывать войска на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра.

Отмечалось, что командование группировки "Днепр" российского оккупационного войска решило перебросить войска на другие позиции после того, как оценило ситуацию. При этом пропагандисты в сообщении отмечали, что после так называемой перегруппировки часть российских войск будет задействована для наступления на других участках фронта.

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Однако незадолго после того, как было распространено такое громкое заявление, соответствующее сообщение исчезло с сайта минобороны РФ, а российские пропагандистские СМИ начали быстро удалять эту информацию из своих ресурсов. Часть сайтов опубликовала сообщение, что заявление о передислоцировании российских войск на Херсонщине было опубликовано "ошибочно".

В РФ сообщили о передислокации войск, а затем "передумали"/ скрин

В РФ сообщили о передислокации войск, а затем "передумали"/ скрин

После этого в минобороны РФ в ответ на вопросы российских пропагандистских СМИ заявили, что рассылка сообщения о перегруппировке российских войск якобы "была провокацией".

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