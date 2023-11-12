Враг перешел в наступление и имел успех: 40 тысяч россиян устроили ад на фронте

Россияне безуспешно пытаются прорвать оборону Сил обороны Украины в районе Авдеевки, применяя тактику "мясных штурмов".

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40 тысяч россиян устроили ад на фронте / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В районе Авдеевки Россия собрала вокруг 40 тысяч своих военнослужащих, включая офицеров, рядовых, мобилизованных лиц, бывших наемников из ЧВК "Вагнер" и бойцов подразделений "Шторм-z". Ситуация на этом направлении крайне напряженная и серьезная. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев.

"Под Авдеевкой ад. И это не игра слов, не ради красного словца. 40 тысяч - вся эта человеческая масса пытается атаковать наши рубежи и позиции. И время от времени она даже добивается успеха", — сказал он.

Как доказательство, обозреватель сообщил о том, что на окраине населенного пункта Степное противнику удалось прорваться в рамках так называемых "мясных штурмов" к домам, расположенным на окраине этого населенного пункта.

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"Потом эффективно отработала украинская артиллерия, буквально сровняли с землей эти дома, соответственно, погибли российские штурмовики, остатки российских штурмовых подразделений были вынуждены отступить на исходные рубежи", — рассказал Селезнев.

Эксперт также делает вывод, что если российским войскам удалось впервые прорвать достаточно прочные оборонительные линии украинских Вооруженных сил на данном направлении, они и в дальнейшем будут пытаться повторить этот успех.

"Расстояние между Авдеевкой и временно оккупированным Донецком около 15 км, и эта территория не является достаточной дистанцией для того, чтобы противник, находящийся в самом Донецке, чувствовал себя в полной безопасности. К тому же наша ствольная артиллерия может держать под огневым контролем все железнодорожные линии, идущие в направлении на Донецк с севера, юга. Соответственно, противник пытается таким образом, атакуя наши подразделения в районе Авдеевки, оттеснить как можно дальше, на Запад", — пояснил обозреватель.

Как утверждает военный аналитик, Силы обороны Украины наносить целевые удары, которые, хотя и небольшие по площади, но чрезвычайно важны для российской военной машины и логистики. Эти действия направлены на частичное разрушение или замедление реализации военных планов противника.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Таврического направления Александр Штупун отметил, что российские оккупанты в районе Авдеевки несколько ослабили атаки, однако, готовятся к новым штурмам.

Эксперт по военным вопросам и бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак указывает на то, что руководство российской оккупационной армии планирует продолжать высылать своих военнослужащих на штурмы города Авдеевка в Донецкой области до тех пор, пока оно не будет захвачено.

Российские оккупанты ведут попытки захватить город Авдеевка в Донецкой области. Майор запаса Национальной гвардии Украины и аналитик Алексей Гетьман сообщил возможное влияние "потери" города на обстановку на фронте.

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