УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Власти стран Запада боятся бурной активности украинских спецслужб - The Times

Дмитрий Видоменко
12 ноября 2023, 20:21
Западные спецслужбы переживают из-за активности ГУР на территории России, говорят источники авторитетного американского издания The Times.
ГУР, Буданов
Между Украиной и западными партнерами возникает все больше напряженности из-за стратегии украинских спецслужб - The Times / коллаж Главред, фото УНИАН

С 2014 года, с момента начала войны на Донбассе, Запад начал активно помогать Украине в развитии собственных спецслужб. Если ЕС в основном помогал с реформами в СБУ, то США и Великобритания помогали Главному управлению разведки Минобороны Украины и Службе внешней разведки (СВР). Об этом сообщает авторитетное американское издание The Times со ссылкой на собственные источники.

Западные спецслужбы научили украинских коллег противостоять российским диверсиям и развивать собственный разведывательный потенциал. Однако, кроме обучения офицеров, Украина получила также множество современного шпионского оборудования и прямой обмен разведданными.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году это сотрудничество стало еще более интенсивным. Однако теперь украинцы тоже стали помогать разведданными уже своим западным партнерам.

видео дня

Однако, несмотря на такое тесное сотрудничество, между Украиной и западными партнерами возникает все больше напряженности из-за украинской стратегии ‒ в частности бомбардировок дронами и убийствами не только в военных, но и в политических целях. Западные политики боятся, что это придаст аргументы диктаторы Путину о необходимости продолжать войну.

Кроме того, в Кремле, похоже, до сих пор верит, что украинцы работают под диктовку Запада. Потому-то украинские атаки путинский режим может воспринимать как опосредованные нападения со стороны западных стран, что несет риск ответного удара непосредственно по Западу.

Также западных чиновников несколько раздражает, что Киев не до конца раскрывает свои цели и планы и иногда игнорирует беспокойство западных партнеров. Особенно это касается сделок СБУ и ГУР в рамках операции по ликвидации влиятельных россиян и ударов по РФ.

В то же время, анонимный офицер украинской разведки, с которым пообщались журналисты Times, отметил, что с украинской точки зрения ситуация выглядит иначе. Он напомнил, что западные спецслужбы тоже "ликвидируют своих врагов на другом конце света беспилотниками", поэтому им не стоит осуждать украинские методы. Кроме того, в Киеве уверены, что эти сетования Запада в конце концов не отразятся на фактическом сотрудничестве с Украиной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины готовят новые специальные операции во временно оккупированном страной-агрессором РФ полуострове Крым. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов

По словам офицера, новые спецоперации будут схожи на недавнюю атаку, в результате которой в Керчи была поражена портовая инфраструктура завода "Залив" и российский ракетный корвет "Аскольд".

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждали, что ГУР Минобороны Украины могло быть причастным к по меньшей мере одному из трех ударов по территории страны-агрессора России, которые произошли 10-11 ноября. В результате этого взрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Источник говорит, что этот взрыв может стать серьезной проблемой для РФ, ведь в ближайшее время усложнит материально-техническое обеспечение российских войск. В ISW отметили, что один из российских блогеров сообщил, что этот поезд перевозил минеральные удобрения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ГУР Минобороны Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Власти стран Запада боятся бурной активности украинских спецслужб - The Times

Власти стран Запада боятся бурной активности украинских спецслужб - The Times

20:21 Мир
"Исчез командир с замами": оккупанты ноют из-за прорыва ВСУ на левый берег Днепра

"Исчез командир с замами": оккупанты ноют из-за прорыва ВСУ на левый берег Днепра

18:27 Украина
Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

17:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:21

Власти стран Запада боятся бурной активности украинских спецслужб - The Times

19:46

Звезда "Игры престолов" сообщил про смерть нерожденной дочери

19:46

Это признак, что кот вам не доверяет: зоопсихолог раскрыл секрет поведения кошек

19:30

Чего ожидать от врага зимоймнение

18:56

Новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си – Bloomberg

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:27

"Исчез командир с замами": оккупанты ноют из-за прорыва ВСУ на левый берег Днепра

17:46

"Вагнеровцы" снова в Украине: стало известно, куда перебросили наемников Пригожина

17:39

Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

17:03

На это способны единицы: только гении найдут бабочку среди собак за 6 секунд

Реклама
17:00

Гороскоп Таро на неделю 6-12 ноября: Весам - воплощение мечт в реальность, Козерогу - отшельничество

16:59

В Германии согласны удвоить военную помощь Украине - Reuters

16:59

"Отрежут оккупантов": эксперт раскрыл, на каком направлении ВСУ могут мощно наступать

16:49

Откуда можно увидеть МКС: простой секрет о невероятной космической станции

16:38

Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий - в Офисе президента ответили

16:18

Известная певица раскрыла неожиданную причину резкого исчезновения со сцены

16:11

Штраф 100 евро: почему в Бельгии нельзя играть в снежки

16:03

Черноморский флот выводят из Крыма: в ВМС сообщили о последствиях для врага

15:29

Сбежавшего Влада Яму захейтили за беззаботное видео с танцамиВидео

15:27

ВСУ отбросили россиян от границы на Харьковщине: какова ситуация в селе Тополи

15:18

Гороскоп на завтра 13 ноября 2023: Тельцу - признание в ошибках, Раку - чувствительность

Реклама
15:13

В Мелитополе подорвали штаб врагов, ликвидированы офицеры оккупантов - ГУР

15:09

Педагог запретила студентке говорить на украинском: в Днепре вспыхнул языковой скандал

14:59

"Никто ПВО не даст в аренду": Игнат рассказал о защите украинского неба

14:45

4 признака, что у вас дома точно есть мыши

14:38

Билык перепела на украинском хит, посвященный воину-танцору ДикусаруВидео

14:23

Как почистить черное пальто от шерсти котов перед выходом в город

14:15

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Тельцу - новая связь, Близнецам - важное решение

14:13

Мужчина поделился гениальным методом, как очистить автомобиль с помощью лимона

14:11

Звезда Дизель Шоу стал отцом в четвертый раз и раскрыл редкое имя младенца

14:07

Это самый серьезный конкурент Оливье: рецепт роскошного салата Нежность

13:56

Как уменьшить счета за электричество: 6 советов, которые сэкономят ваши деньги

13:50

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

13:49

Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

13:15

Медведев снова вякнул: брызнул желчью против Одессы, Николаева и Киева

13:00

"Мы увидим лютый результат": когда Украина устроит переворот в войне - невероятный прогнозВидео

12:48

Конгресс США представил проект без помощи Украины и Израиля: Белый дом раскритиковал - Reuters

12:28

Панин оскандалился сравнением Украины и РФ и заявил про "один народ"

12:10

Бросают в бой пехоту из-за потери техники: в ISW описали большую проблему оккупантов

12:01

Китайский гороскоп на завтра 13 ноября: Крысам - хлопоты, Козы - держите себя в руках

11:50

Лунный календарь 13 ноября 2023: один из самых ярких дней в месяце способствует погашению долга

Реклама
11:39

Одно ваше действие приводит кошек в бешенство

11:24

4 области под угрозой: эксперт сказал, как РФ может изменить тактику ракетных ударов

11:20

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: кто умножит свои деньги

10:59

"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

10:48

Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Рыбы - проявите чувства, Тельцы будут на высоте

10:25

Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу

10:23

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

10:23

Майкл Наки. Тотальный позор Черноморского флотаВидеоблоги

09:59

На Белгородщине "бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

09:48

Лобовой сценарий контрнаступления ВСУ не был безальтернативныммнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять