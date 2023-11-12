Власти стран Запада боятся бурной активности украинских спецслужб - The Times

Западные спецслужбы переживают из-за активности ГУР на территории России, говорят источники авторитетного американского издания The Times.

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Между Украиной и западными партнерами возникает все больше напряженности из-за стратегии украинских спецслужб - The Times / коллаж Главред, фото УНИАН

С 2014 года, с момента начала войны на Донбассе, Запад начал активно помогать Украине в развитии собственных спецслужб. Если ЕС в основном помогал с реформами в СБУ, то США и Великобритания помогали Главному управлению разведки Минобороны Украины и Службе внешней разведки (СВР). Об этом сообщает авторитетное американское издание The Times со ссылкой на собственные источники.

Западные спецслужбы научили украинских коллег противостоять российским диверсиям и развивать собственный разведывательный потенциал. Однако, кроме обучения офицеров, Украина получила также множество современного шпионского оборудования и прямой обмен разведданными.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году это сотрудничество стало еще более интенсивным. Однако теперь украинцы тоже стали помогать разведданными уже своим западным партнерам.

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Однако, несмотря на такое тесное сотрудничество, между Украиной и западными партнерами возникает все больше напряженности из-за украинской стратегии ‒ в частности бомбардировок дронами и убийствами не только в военных, но и в политических целях. Западные политики боятся, что это придаст аргументы диктаторы Путину о необходимости продолжать войну.

Кроме того, в Кремле, похоже, до сих пор верит, что украинцы работают под диктовку Запада. Потому-то украинские атаки путинский режим может воспринимать как опосредованные нападения со стороны западных стран, что несет риск ответного удара непосредственно по Западу.

Также западных чиновников несколько раздражает, что Киев не до конца раскрывает свои цели и планы и иногда игнорирует беспокойство западных партнеров. Особенно это касается сделок СБУ и ГУР в рамках операции по ликвидации влиятельных россиян и ударов по РФ.

В то же время, анонимный офицер украинской разведки, с которым пообщались журналисты Times, отметил, что с украинской точки зрения ситуация выглядит иначе. Он напомнил, что западные спецслужбы тоже "ликвидируют своих врагов на другом конце света беспилотниками", поэтому им не стоит осуждать украинские методы. Кроме того, в Киеве уверены, что эти сетования Запада в конце концов не отразятся на фактическом сотрудничестве с Украиной.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины готовят новые специальные операции во временно оккупированном страной-агрессором РФ полуострове Крым. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов

По словам офицера, новые спецоперации будут схожи на недавнюю атаку, в результате которой в Керчи была поражена портовая инфраструктура завода "Залив" и российский ракетный корвет "Аскольд".

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждали, что ГУР Минобороны Украины могло быть причастным к по меньшей мере одному из трех ударов по территории страны-агрессора России, которые произошли 10-11 ноября. В результате этого взрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Источник говорит, что этот взрыв может стать серьезной проблемой для РФ, ведь в ближайшее время усложнит материально-техническое обеспечение российских войск. В ISW отметили, что один из российских блогеров сообщил, что этот поезд перевозил минеральные удобрения.

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