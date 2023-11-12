В Мелитополе подорвали штаб врагов, ликвидированы офицеры оккупантов - ГУР

В Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов 11 ноября уничтожены российские офицеры, сообщает Главное управление разведки.

https://glavred.info/ukraine/v-melitopole-podorvali-shtab-vragov-likvidirovany-oficery-okkupantov-gur-10516144.html Ссылка скопирована

В ГУР говорят, что штаб врагов в Мелитополе подорвали местные партизаны / коллаж Главред, фото УНИАН и ГУР

Во временно оккупированном РФ городе Мелитополь (Запорожская область) в результате взрыва в штабе оккупантов 11 ноября уничтожены российские офицеры. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам офицеров, это "акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления".

Русские оккупанты сделали себе штаб в помещении компании "Новая почта", которая расположена на улице имени Дмитрия Донцова.

видео дня

Атаку на штаб осуществили, говорят в ГУР, во время заседания оккупантов - офицеров ФСБ и Росгвардии.

Также украинские офицеры рассказали, что в результате взрыва в штабе оккупантов были ликвидированы по меньшей мере трое офицеров Росгвардии. Информация о других потерях врага на данный момент уточняется.

Разведка также объясняет, что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на прилегающем отрезке дороги - от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма". Оба объекта промышленности московские захватчики превратили в военную базу.

Ситуация на южном фронте

Напомним, 10 ноября стало известно о том, что ВСУ мощно продвинулись в Запорожской области и смогли срезать целое выступление врага. Украинские военные продвинулись вблизи Вербового. В то же время украинские десантники ведут тяжелые бои возле Работиного и Новопрокоповки.

В Силах обороны рассказали о потерях врага на юге после того как украинские военные уничтожили кучу оккупантов. На южном направлении Вооруженные силы Украины несмотря ни на что продолжают выполнение боевых задач.

Начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев заявил, что ВСУ могут готовить мощный штурм на юге. Первый плацдарм находится в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек; второй - в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма; третий - на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.