В ГУР припугнули оккупантов операциями в Крыму вроде взрыва корабля "Аскольд"

Новые спецоперации, говорит спикер ГУР Андрей Юсов, будут схожи на недавнюю атаку, в результате которой в Керчи был уничтожен ракетный корвет "Аскольд".

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Идет подготовка к целому ряду операций, похожих на события в Керчи, сказал Андрей Юсов / коллаж Главред, фото УНИАН и t.me/Tsaplienko

Силы обороны Украины готовят новые специальные операции во временно оккупированном страной-агрессором РФ полуострове Крым. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам офицера, новые спецоперации будут схожи на недавнюю атаку, в результате которой в Керчи была поражена портовая инфраструктура завода "Залив" и российский ракетный корвет "Аскольд".

"Сейчас параллельно идет подготовка к целому ряду операций, похожих на события в Керчи. Носителей (крылатых ракет - "Главред") "Калибров" у Черноморского флота РФ еще достаточно. То есть мы не одним "Аскольдом" должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время еще будут новости", ‒ сказал Юсов.

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Кроме того, офицер не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию украинских СМИ о том, что точные координаты корабля "Аскольд" украинцам предоставил капитан армии агрессоров за взятку в 1500 долларов США.

"Комментировать на данном этапе такие вещи нет необходимости. Не будем говорить. Мы используем разную мотивацию общения с врагом - идейную и меркантильную в том числе", ‒ сказал он.

Удар по оккупантам РФ в Керчи

Напомним, в субботу 4 ноября мощные взрывы прогремели в Крыму: стало известно о попадании в корабль РФ. В Керчи была атака на судостроительный зваод, под удар попал корабль оккупантов. "Очевидцы рассказывают нам, что судостроительный завод в Керчи атаковал беспилотник, похожий на Ту-141 "Стриж" - был слышен реактивный рёв", - говорится в сообщении.

Позднее стали известны детали удара по кораблю РФ в Керчи. В результате удара пострадал малый ракетный корабль оккупантов РФ проекта 22800 Каракурт. "Зафиксированы минимум 3 прилёта по малому ракетному кораблю "Аскольд", который стоял южнее Керчи", - говорится в сообщении.

Ранее в ISW оценили последствия для оккупантов удара по Керчи - ракетный удар повредил корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи. При этом степень повреждений корабля пока неясна.

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