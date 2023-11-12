'Вся Украина должна быть сосредоточена': Зеленский рассказал о планах россиян

Владимир Зеленский призвал украинцев быть готовыми к увеличению ракетных и Дроновых ударов. По его словам, Россия также готовится к зиме.

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Зеленский предупредил украинцев о вероятности масштабных обстрелов / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о вероятном увеличении количества обстрелов со стороны страны-агрессора России с наступлением холодов. Об этом он заявил во время своего вечернего обращения по итогам 12 ноября 2023 года.

"Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре", - отметил Зеленский.

По словам президента Россия также готовится к зиме.

видео дня

"И у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответах террористам, на всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимой и увеличить возможности наших воинов", - добавляет Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил всех партнеров, которые помогли Украине получить новые системы противовоздушной обороны.

"Это разные страны: Соединенные Штаты, Германия, Франция, Британия, это Норвегия, Италия, это Румыния, это Швеция, Нидерланды, Словакия, это Чехия, Болгария, Польша, государства Балтии и другие страны. "Петриоты", "Насамсы", "Айрисы", "Рейвены", "Хоки", другие системы. Не обо всем сейчас можем говорить открыто, но украинский воздушный щит уже сильнее, чем в прошлом году. Уже другие возможности, но еще не полная защита всей территории, к сожалению. И мы работаем, чтобы сделать его еще более сильным. Каждая страна, каждый лидер, которые помогают нам усиливать ПВО, помогают защищать жизнь. И я призываю всех украинцев, украинок, всех тех, чей голос в мире слышат, наших журналистов, всех тех, кто поддерживает Украину в мире, помогать усиливать защиту", - резюмировал Владимир Зеленский.

Обстрелы Украины

Напомним, что россияне мощно ударили по ТЭС. В результате мощной атаки серьезно повреждено оборудование предприятия, сообщили в компании ДТЭК. К счастью, обошлось без пострадавших.

РФ готовится к атаке критической инфраструктуры. Наталья Гуменюк сообщила, что войска РФ могут начать обстрелы критической энергоинфраструктуры Украины с наступлением холодов.

В то же время, министр энергетики Герман Галущенко раскрыл, сколько часов украинцы могут остаться без электроснабжения в ближайшие месяцы.

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