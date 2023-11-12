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Новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си – Bloomberg

Дмитрий Видоменко
12 ноября 2023, 18:56
Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами.
Новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си – Bloomberg
США полны решимости добиться восстановления связей между военными - Bloomberg / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевой темой переговоров между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином станет восстановление военных связей между двумя странами. Об этом пишет западное деловое агентство Вloomberg.

Как сообщают журналисты, в Вашингтоне "полны решимости" в возобновлении таких линий взаимоотношений "вплоть до тактического и оперативного уровня", поскольку считают, что это отвечает интересам нацбезопасности США.

Также в ходе встречи, которая состоится 15 ноября в Сан-Франциско, лидеры двух стран обсудят вопрос Ирана и угроз для безопасности региона, которые он генерирует.

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Как говорит советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, президент США "полон решимости добиться восстановления связей между военными, потому что он считает, что это отвечает интересам национальной безопасности США".

Именно этот вопрос является для американского президента, поскольку, по слова чиновника Белого дома, США "нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недопонимания".

Журналисты отмечают, что коммуникации на уровне военных Китай приостановил в 2022 году. Так Пекин отреагировал на визит тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, против которого резко выступал официальный Пекин.

Еще больше осложнились связи на уровне военных ведомств после того, как в КНР отстранили от поста в октябре министра обороны страны Ли Шан Фу. Якобы после этого главе Пентагона Ллойду Остину больше не было с кем контактировать в Пекине по профилю.

Угроза ядерного противостояния

Россия, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах, что может свидетельствовать о намерении государств возобновить испытания ядерного оружия. Такой позиции придерживаются американские аналитики. Они напомнили, что после Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний 1996 года страны не проводили подобных испытаний.

Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия, считают журналисты Reuters. Они акцентировали внимание на том, что российский парламент после заявлений Путина должен рассмотреть вопрос об отзыве РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар. Как полагает чиновник, Россия не использует ядерное оружие до тех пор, пока Запад ей не будет позволять этого делать.

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новости США Си Цзиньпин Джо Байден новости Китая Джейк Салливан
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