Россияне перешли в наступление: офицер ВСУ предупредил о новой тактике врага

Ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной. В то же время, россияне пытаются вернуть контроль над Клещиевкой.

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Россияне кардинально изменили тактику в районе Бахмута - офицер ВСУ / коллаж Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, 14 механизированная бригада имени князя Романа Великого

Российские оккупанты активно пытаются провести атаки на позиции Сил обороны Украины в районе Бахмута в течение последней недели. Ситуация напряженная. Об этом сообщил старший лейтенант и заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко в эфире телеканала FREEДОМ.

На участке фронта, где работает бригада Тарасенко, подошли свежие силы армии РФ.

"И новые, и старые подразделения получили подкрепление в личном составе. Мы наблюдаем, что динамика уменьшения количества боеприпасов у противника сейчас прекратилась, скорее всего, он получил новые боеприпасы и значительно усилил обстрелы наших позиций и колонн", — рассказал он.

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Тарасенко также отметил, что в тактике врага произошли изменения. По его словам, на передовую прибыли лица без предыдущего опыта боевых действий, поскольку динамика перемещений из одиночных и небольших групп переросла в более масштабные перемещения - в отделения и крупные формирования. Военный делает вывод, что возможно, это военный контингент, который прошел тренировки на полигонах, и сейчас, завершив обучение, отправился на передовую.

Относительно присутствия бывших "вагнеровцев" на Бахмутском направлении, он отметил, что в командовании присутствуют представители частной военной компании (ЧВК).

"Они меняют тактику российских подразделений под свое видение, поскольку уже имеют опыт боев именно в этой местности. Наступление противника стало масштабнее, враг посылает большие группы в штурмовой взвод и штурмовую роту на узких участках фронта, в то же время не обращая внимания на потери. Задачи стоят с той стороны явно конкретные, и мы, даже не имея четких разведывательных данных, исключительно по действиям противника можем сказать, что действительно многие из бойцов и командиров ЧВК "Вагнер" сейчас влились в те подразделения, которые воюют против нас", — отметил Тарасенко.

В то же время, он сообщил, что несколько дней назад штурмовая рота российской армии осуществила наступление в районе Клещиевки.

"Противник подошел к железнодорожному полотну, но был отброшен на прежние позиции. Враг пытается новыми силами продвинуться в этом направлении, захватить прежние позиции. Очевидно, что для противника существенным является название Клещиевка, как и других освобожденных сел", — уверен Тарасенко.

По мнению военного, для россиян, по моему мнению, не так важна территория, как возможность объявить в своих новостях, что они восстановили контроль над одной из деревень. Тарасенко добавил, что у противника сейчас не будет существенных достижений на нашем направлении.

Боевые действия в районе Бахмута

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо отметил, что российские оккупанты начали наступление на Бахмутском направлении.

Во время контрнаступательных операций в Донецкой области украинские военные пересекли железную дорогу вблизи Андреевки за 10 километров от Бахмута.

В то же время, российские оккупанты стараются удержать контроль над городом Бахмут Донецкой области. Украинские защитники постепенно двигаются вперед к югу от Бахмута.

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