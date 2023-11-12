ВСУ отбросили россиян от границы на Харьковщине: какова ситуация в селе Тополи

До этого населенный пункт возле украинско-российской границы был в "серой зоне".

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Продолжаются активные наступательные действия / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

В ГПСУ рассказали о ситуации в селе Тополи Харьковской области, где накануне бойцы "Сталевого кордону" установили флаг Украины. Сейчас населенный пункт контролируется ВСУ, сообщил в эфире телемарафона представитель службы Андрей Демченко.

Вместе с тем, подчеркнул Демченко, ситуация в селе непростая - ВСУ не дают врагу там закрепиться.

"Враг был отброшен на этом участке, но ситуация остается там непростой. Населенный пункт находится и у границы с Россией, и на направлении линии боевых действий. Постоянное пребывание украинских защитников там довольно затруднено. Наши ребята постоянно контролируют это направление, чтобы враг там не мог закрепиться", - сказал Демченко. видео дня

ВСУ подняли флаг над селом Тополи

11 ноября ГПСУ опубликовала видео того, как бойцы "Сталевого кордону" поднимают флаг над селом Тополи Харьковской области.

Село расположено у самой украинско-российской границы и некоторое время находилось в "серой зоне" - зоне, не подконтрольной ни Силам обороны, ни оккупантам.

В Харьковской области есть два села с одним и тем же названием. Одно - на правом берегу реки Оскол, другое - на левобережье в 2 км от Оскола. О каком именно населенном пункте говорилось, в пограничной службе не уточняли.

Война в Украине - последние новости

Россия продолжает наступать на востоке Украины. Сейчас интенсивность штурмов ВС РФ в районе Авдеевки упала из-за вероятной перегруппировки врага в результате понесенных масштабных потерь в пехоте и военной технике.

Однако, отмечает начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, погода в Украине, вероятно, повлияет на ход боевых действий. Дожди и снег затруднят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

Вместе с тем, ВСУ перешли к активным наступательным действиям на левобережье Херсонщины, отмечал утром 12 ноября Институт изучения войны. В командовании Сил обороны эту ситуацию не комментируют.

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