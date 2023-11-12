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"Никто ПВО не даст в аренду": Игнат рассказал о защите украинского неба

Юлия Закрепа
12 ноября 2023, 14:59
Были случаи, когда Украина брала комплекс для защиты определенного объекта, рассказал Юрий Игнат.
'Никто ПВО не даст в аренду': Игнат рассказал о защите украинского неба
Арендуют ли Украине системы ПВО / коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ, Скриншот: map.ukrainealarm

Представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что предоставление средств противовоздушной обороны в аренду не является распространенной практикой в мире. Впрочем, были случаи, когда Украина пользовалась этой возможностью.

Как объяснил Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини", что предоставление средств ПВО в аренду не является распространенной практикой из-за их дефицита во всем мире.

"Были случаи, когда Украина брала комплекс для защиты определенного объекта, чтобы личный состав выучился на нем работать. Этот комплекс возвращен и это не является каким-то распространенным явлением. Никто ПВО не даст в аренду. Его мало и каждая страна защищает свое воздушное пространство и национальные интересы", - пояснил спикер Воздушных сил ВСУ.

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ПВО для Украины

Напомним, что Зеленский просит партнеров арендовать Украине ПВО на зиму. Украина не имеет достаточно средств противовоздушной обороны, поэтому Россия в основном контролирует небо над нашей территорией, заявил Зеленский.

В воздушных силах раскрыли критическую ситуацию с ПВО в Украине. Юрий Игнат предупредил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.

Эксперт не исключает резкое уменьшение военной помощи. Золотарев убежден, что Украина может получить меньше помощи, чем ожидалось, на фоне войны в Израиле и американских выборов.

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