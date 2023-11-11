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Бойцы ГПСУ дошли до границы с РФ и подняли флаг Украины в Тополях на Харьковщине

Алексей Тесля
11 ноября 2023, 20:51
Украинские защитники зашли в населенный пункт Тополи, который расположен у границы с Россией.
ГПСУ
Бойцы ГПСУ дошли до границы РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DPSUkraine, скриншот

Бойцы Пограничной службы из бригады "Сталевий кордон" подняли флаг Украины в населенном пункте Тополи Харьковской области.

Об этом идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины. При этом в ГПСУ также показали соответствующее видео.

Как уточняется в сообщении, украинские защитники зашли в населенный пункт Тополи, который расположен у границы с Россией в так называемой "серой зоне".

видео дня

"Напоминаем врагу, кто является хозяевами на нашей земле", - добавилии в ГПСУ.

Screenshot
/ deepstatemap.live

Обратим внимание, что на Харьковщине два населенных пункта носят название Тополи. Один поселок относится к Песковскому сельсовету Двуречанского района и находится в 2-х км от реки Оскол (левый берег). Второй - село в Купянском районе - находится на правом берегу реки Оскол.

Смотрите видео - бойцы ГПСУ подняли флаг Украины в Тополях:

Screenshot
/ Скриншот

Что известно о ситуации на фронте

Ранее сообщалось о том, что бойцы ГПСУ подняли украинский флаг в населенных пунктах Строевка и Тополи, что в Харьковской области вблизи границы страны-агрессора России. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook, населенные пункты находятся на границе с РФ в так называемой "серой зоне".

Напомним, что армия Украины освободила Урожайное Донецкой области. Силы обороны Украины несколько дней вели бои за населенный пункт урожайное на Бердянском направлении, где воины продолжают вести наступательные действия.

За неделю ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении. восток Украины остается эпицентром боевых действий, там враг пытается двигаться полномасштабным наступлением, идут тяжелые бои.

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Госпогранслужба Харьковская область война России и Украины
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