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Украинские бойцы находятся в 10 км от Бахмута – ISW

Алёна Воронина
8 ноября 2023, 09:36
Защитникам Украины удалось ближе подойти к Бахмуту. Также украинские воины имеют успехи возле Вербового на Запорожье.
Украинские военные
Украинские военные уже в 10 км от Бахмута/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ

Во время контрнаступательных действий в Донецкой области украинские военные пересекли железную дорогу неподалеку от Андреевки, которая расположена в 10 километрах от Бахмута.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что украинские воины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

"Украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях. 6 ноября российский "блогер" заявил, что украинские войска пересекли железную дорогу вблизи Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута)", – говорится в отчете ISW.

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В то же время американские аналитики обратили внимание на сообщение еще одного российского пропагандиста, который сообщал, что украинские военные закрепились в лесных массивах вблизи села Вербове, расположенного в 9 км к востоку от села Работино в Запорожской области. При этом пропагандист отметил, что у российской армии отсутствует контроль над воздушным пространством в этом районе, что в свою очередь затрудняет огонь российской артиллерии по этим позициям.

Ситуация на фронте
Ситуация на фронте/ ISW

Война в Украине

Раньше в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки. В районе Авдеевки, а также на Таврическом направлении, отмечается увеличение общих потерь противника в живой силе. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Также ранее сообщалось, что Украина может создать мощный "воздушный щит". Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина может создать мощный "воздушный щит" для защиты своей территории от атак страны-агрессора России. Для этого нужно всё то, что описано в видении воздушных сил.

Аналитики ISW ранее сообщали, что ВСУ перебросили бронетехнику на левый берег Херсонщины. Сейчас там может действовать примерно один батальон украинских военнослужащих – они удерживают позиции в центре Крынок и прилегающих районах.

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