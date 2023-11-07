Украина может создать мощный 'воздушный щит': в ВСУ раскрыли детали

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина может создать мощный "воздушный щит" для защиты своей территории от атак страны-агрессора России. Для этого нужно все то, что описано в видении воздушных сил.
"Очень пафосно говорить "воздушный щит" для Украины. Действительно, хочется иметь такой купол, который всех защитит, но не в наших реалиях. Это такая страна, как Израиль (размером в одну Украинскую область), может себе такой щит позволить", - рассказал Игнат в эфире национального телемарафона "Єдині новини"
И то, по словам Игната, когда идет массированный обстрел разными типами средств, то даже знаменитый израильский щит не может справиться со всем, что летит.
Как создать"воздушный щит"
Игнат отметил, что в случае Украины говорить о мощном "воздушном щите" можно будет, когда страна получит все то, что хочет в перспективной модели воздушных сил, которую ранее обрисовали в видении ВС.
Ее приняли еще до войны и там прописано, какой должна быть противовоздушная оборона.
"Но вернемся к реалиям. Сегодня есть готовность постоянная. Когда нас спрашивают коллеги, на сколько мы готовы, готовимся ли мы, а какие у нас есть варианты? У нас все что есть, все стоит на кону. Мы не держим в запасе какие - то зенитные системы", - добавил спикер воздушных сил.
Напомним, что ранее Юрий Игнат заявил о том, что "плотной" ПВО в Украине нет нигде. Спикер заявил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.
Часть систем ПВО Украина арендует у партнеров. Украина получила ряд систем противовоздушной обороны в аренду от некоторых международных партнеров. ПВО будут особенно важны в холодный период года.
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