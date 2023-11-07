УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина может создать мощный "воздушный щит": в ВСУ раскрыли детали

Юлия Закрепа
7 ноября 2023, 23:50
Представитель Воздушных сил сообщил, что Украина сможет создать "воздушный щит" для защиты территории.
Украина может создать мощный 'воздушный щит': в ВСУ раскрыли детали
Игнат рассказал о "воздушном щите" для Украины / коллаж: Главред, фото: Twitter Резник, Минобороны РФ

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украина может создать мощный "воздушный щит" для защиты своей территории от атак страны-агрессора России. Для этого нужно все то, что описано в видении воздушных сил.

"Очень пафосно говорить "воздушный щит" для Украины. Действительно, хочется иметь такой купол, который всех защитит, но не в наших реалиях. Это такая страна, как Израиль (размером в одну Украинскую область), может себе такой щит позволить", - рассказал Игнат в эфире национального телемарафона "Єдині новини"

И то, по словам Игната, когда идет массированный обстрел разными типами средств, то даже знаменитый израильский щит не может справиться со всем, что летит.

видео дня

Как создать"воздушный щит"

Игнат отметил, что в случае Украины говорить о мощном "воздушном щите" можно будет, когда страна получит все то, что хочет в перспективной модели воздушных сил, которую ранее обрисовали в видении ВС.

Ее приняли еще до войны и там прописано, какой должна быть противовоздушная оборона.

"Но вернемся к реалиям. Сегодня есть готовность постоянная. Когда нас спрашивают коллеги, на сколько мы готовы, готовимся ли мы, а какие у нас есть варианты? У нас все что есть, все стоит на кону. Мы не держим в запасе какие - то зенитные системы", - добавил спикер воздушных сил.

Напомним, что ранее Юрий Игнат заявил о том, что "плотной" ПВО в Украине нет нигде. Спикер заявил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.

Часть систем ПВО Украина арендует у партнеров. Украина получила ряд систем противовоздушной обороны в аренду от некоторых международных партнеров. ПВО будут особенно важны в холодный период года.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ПВО Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

Украина может создать мощный "воздушный щит": в ВСУ раскрыли детали

Украина может создать мощный "воздушный щит": в ВСУ раскрыли детали

23:50 Украина
Количество потерь резко возросло: в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки

Количество потерь резко возросло: в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки

22:15 Украина
В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины - Reuters

В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины - Reuters

21:35 Политика
Все главные новости

Последние новости

23:50

Украина может создать мощный "воздушный щит": в ВСУ раскрыли детали

23:38

Какие обогреватели работают без электричества: топ покупок для блэкаутов

23:14

"Рыдаю взахлеб": в семье Леси Никитюк случилось горе

22:59

"Завтра исторический день для Украины": Зеленский раскрыл детали решения ЕС

22:58

"Выборы двойников, а не президента": в ГУР рассказали, как в России изменится власть

Вероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - КошельВероятность выборов в Украине в 2024 году высока, есть все признаки избирательной кампании - Кошель
22:15

Количество потерь резко возросло: в ВСУ сообщили о последствиях штурма Авдеевки

22:07

Потап после вечеринки с россиянами в Дубае рассказал, что делает в Эмиратах

22:02

"Покусала Фарион": Слава Каминская отругала подписчиков, отстаивая личные границы

21:35

В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины - Reuters

Реклама
21:32

"РФ прибегает к покушениям": в ГУР прокомментировали гибель помощника Залужного

21:26

Тощий Киркоров удивил своим внешним видом

21:15

Россия вывела "Калибры" в Черное море после длительной паузы

20:59

В ЦИК сделали заявление о полномочиях Зеленского и раскрыли о предстоящих выборах

20:50

Взорвали гордость Черноморского флота: в ГУР раскрыли детали операции в Крыму

20:27

Сдать "внутренний фронт" - максимально тупой сценарий для Украинымнение

20:10

Верховная Рада на этой неделе уволит одного из министров: депутаты раскрыли детали

19:58

Забытый мамин лайфхак всего за 120 грн уничтожит черную "подошву" на носкахВидео

19:57

Драматические метаморфозы: внучка Софии Ротару осталась без длинных локонов

19:43

В США просят Конгресс выделить почти 12 млрд долларов на помощь Украине

19:20

Налетят дожди и ворвется сильный ветер: Украину накрывает серьезная непогода

Реклама
19:10

Как трагедия с другом Залужного стала плодородным полем для россиянмнение

19:06

Зеленский передумал ехать в Израиль: стала известна причина - СМИ

18:50

Удары по Новороссийску: эксперт сообщил, о возможности поражения кораблей РФ

18:28

Нардеп от Порошенко опозорился "инсайдом" про Залужного: сеть "вскипела"

18:02

Чем опасно дежавю: магия ясновидения или проблемы с головой

17:58

"Они всё еще под завалами": стала известна цель удара HIMARS по центру Донецка

17:34

Блокирование вступления в ЕС: Киев ответил на скандальное заявление Будапешта

17:28

НААУ преступно игнорирует темное прошлое Алексея Шевчука и назначила его своим спикером актуально

17:27

Враг кардинально изменил тактику: офицер ВСУ предупредил о новой угрозе

17:25

Нужно за 15 секунд найти 3 спрятанных слова: осенняя загадка для умников

17:15

Польша блокирует движение грузовиков из Украины: в ГПСУ раскрыли важный нюанс

17:08

РФ готовится к атаке критической инфраструктуры: в ВСУ раскрыли возможный сценарий

17:01

Штраф 1000 евро: почему в Швейцарии нельзя смывать унитаз после 22:00

16:40

Проснулся - и уже не помнишь: почему мы забываем сны после пробуждения

16:28

Самый любимый соус Mcdonald's из 2-х ингредиентов: шеф-повар раскрыл рецепт

16:20

Когда закончится война в Украине: военный ВСУ дал прогноз

16:07

Голый пупок и кудри: Alyosha показала дерзкий образ в стиле нулевых

16:05

В ОП назвали последствия замораживания войны с "серийным российским убийцей"

16:01

Навел "Искандер" на Харьков, погиб ребенок: СБУ задержала предателя

15:55

Теперь пить не страшно: фармацевт рассказала, как спастись от опьянения всего двумя простыми средствами

Реклама
15:46

Россияне готовы к третьей волне штурма: что задумали оккупанты под Авдеевкой

15:40

Сэкономите тысячи: мужчина показал, как убрать царапины на автоВидео

15:27

Проблемы человека в теле: Alyona Alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем

15:20

В Украине зафиксировали новый тип COVID: вызывает необычные симптомы

15:18

Дискуссий не будет: Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

15:15

От этих куриных котлет с грибами мясоеды теряют дар речи - попробуйте и вы

14:49

"Ситуация очень сложная": разведка Эстонии предупредила о реальных планах Кремля

14:48

В Украине резко вырастут цены на бензин и дизтопливо: причины

14:45

"Не имеет права открывать рот": Ярош жестко высказался после зашквара Фарион

14:30

Молчунья из ВиаГры похвасталась российским мужем и поцапалась с украинцами

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять