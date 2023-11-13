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ВСУ усиливают атаки против важных объектов на оккупированных территориях и в РФ - ISW

Анна Ярославская
13 ноября 2023, 06:49
Украинские войска проводят ударную кампанию, направленную на оккупированный Крым, с лета 2023 года.

ВСУ
ВСУ усиливают атаки на объекты материально-технического обеспечения и другие важные объекты российских оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные усиливают атаки на российские военные и другие важные объекты в тыловых районах оккупированной территории Украины и в стране-агрессоре РФ. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.
Как отмечают аналитики ISW, Главное управление военной разведки Украины сообщило 12 ноября, что 11 ноября украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, ликвидировав по меньшей мере трех офицеров ФСБ и Росгвардии.

Аналитики напоминают, что заявление ГУР от 12 ноября появилось после нападения украинских партизан на бывшего главу "Народной милиции" так называемой Луганской Народной Республики ("ЛНР") 8 ноября; ударов по российской военной базе в оккупированном Скадовске Херсонской области и объектам Черноморского флота в Крыму 9 ноября, а также трех ударов в тылу и партизанских нападений в России 11 ноября.

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Кроме того, отмечают эксперты, украинские войска проводят ударную кампанию, направленную на оккупированный Крым, с лета 2023 года.

Атаки ВСУ - что известно

Во временно оккупированном Луганске 8 ноября погиб известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. Коллаборанта взорвали в его автомобиле, куда была заложена взрывчатка.

Утром 9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели мощные взрывы. Удар был нанесен по расположению военного следственного управления СК РФ. В результате обстрела здание было полностью уничтожено. По данным канала, 10 человек погибли, 11 - были ранены.

В ночь на 10 ноября в поселке Черноморское во временно оккупированном Крыму были поражены два российских десантных скоростных катера проекта 11770. На судах находился экипаж и бронированная техника, в частности БТР-82. Операцию провело Главное управление разведки Минобороны.

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