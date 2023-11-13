Нам для победы не хватает оружия, "жестов доброй воли" от РФ не будет – Селезнев

Российские захватчики имеют достаточно ресурсов, чтобы держать свои оборонительные рубежи на юге. Пока они могут вести оборону, убегать они не собираются.

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"Жестов доброй воли" от РФ на юге не будет/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скрин

Российские оккупанты не планируют "жестов доброй воли" на юге Украины. Захватчики сейчас имеют достаточно ресурсов, чтобы удержаться на этом направлении, поэтому пока они не собираются оттуда убегать.

Стране-агрессору России важно удержать сухопутный коридор между оккупированной частью Донецкой области и оккупированным Крымом. Такое мнение высказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев в интервью Главреду.

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"Конечно, нам всем хочется хороших новостей с фронта. Но война – это вещь рациональная, и некоторые действия оккупантов являются системными и плановыми. Они убирают со своих объектов вещи, которые им не нужны здесь и сейчас, но точно имеют достаточное количество ресурсов, чтобы дальше держать оборонительные рубежи. Враг точно не собирается убегать, пока он будет иметь возможность вести оборонительные бои. Ему крайне важно обезопасить сухопутный коридор, который соединяет оккупированные Донецк и Крым", – отметил военный эксперт.

Он напомнил, что бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес ранее неоднократно предупреждал Украину, что российские оккупанты будут пытаться создать этот сухопутный коридор и добраться до днепровской воды, чтобы обеспечить ею временно оккупированный Крым.

"Кажется, что раньше его не слишком слышали, но де-факто то, о чем говорил Бен Ходжес, сбылось. Сейчас он говорит, что Крым можно освободить, но для этого украинской армии нужны ресурсы. К сожалению, мы видим, что западные партнеры не слишком хорошо слышат достопочтенного генерала – продолжаются дискуссии, мы часто слышим глубокое беспокойство, но конкретных действенных шагов, которые бы должны были реализовать план по передаче Украине оружия для победы, нет", – сказал Селезнев.

По словам военного эксперта, Украина имеет лишь такое количество оружия, которое дает ей возможность не проиграть войну, но не дает возможности одержать победу.

"Мы имеем оружие только для того, чтобы не проиграть, но этого мало для выполнения ключевой цели – освобождения Украины к границам 1991 года", – отметил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Война в Украине

Ранее полковник ВСУ Владислав Серезнев дал неутешительный прогноз о войне и отметил, что нас ждут сложные осень и зима. Россия будет атаковать Украину ракетами, как только погодные условия немного ухудшатся.

Также ранее сообщалось, что РФ начала чаще бить по Украине баллистикой. В ВСУ объяснили, что захватчики могли увеличить количество ударов баллистикой по одной из трех причин.

Прессофицер 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников сообщил детали наступления россиян. Он отметил, некоторые позиции на Бахмутском направлении переходят из рук в руки. В то же время, количество артиллерийских обстрелов со стороны россиян сейчас меньше, чем в предыдущем году.

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