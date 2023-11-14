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"Морпехи творят чудеса": стали известны детали боев на левобережье Херсонщины

Юрий Берендий
14 ноября 2023, 02:30
Украинские военные уже некоторое время ведут активные бои в частности на Левобережье Херсонской области. Эксперт сообщил, какие это будет иметь последствия.
'Морпехи творят чудеса': стали известны детали боев на левобережье Херсонщины
Стали известны детали боев на Левобережье Херсонщины / Коллаж Главред, фото: Служба связей с общественностью командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Несмотря на яростное сопротивление вражеского войска и крайне неблагоприятные условия для логистики, украинские войска переместились с правого на левый берег Днепра, закрепились на трех участках в районе Антоновского автомобильного, Антоновского железнодорожного мостов и возле населенного пункта Крынки. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

По его словам это свидетельствует о том, что "украинская морская пехота - самая крутая".

"Потому что ребята, которые входят в состав Корпуса морской пехоты, которую возглавляет генерал-лейтенант Юрий Содоль, творят чудеса.Там, где они действуют в плавнях между реками Днепр и Конка, ситуация более-менее понятна, потому что там враг, так же, как и мы, не имеет возможности завезти бронетехнику, поэтому там наши морпехи имеют преимущество", - отметил Селезнев.

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По его словам, противник сосредоточил на этом направлении 65 тысяч солдат и большое количество тяжелой техники и артиллерии.

"Бои, которые продолжаются возле крынок, где украинские силы обороны пытаются увеличивать территории под своим контролем (Подстепное, Песчановка), это - боль, ведь враг сосредоточил на юге Херсонской области около 65 тысяч личного состава, огромное количество артиллерии и бронетехники, да и авиация РФ постоянно там работает. Поэтому то, что наши морпехи вопреки этому могут продвигаться вперед - это подвиг, и впоследствии мы узнаем немало историй мужества и победы наших воинов", - добавляет Селезнев.

Селезнев добавляет, что это важные составляющие для нашего успеха, но нужно еще и тяжелое вооружение, в частности бронетехника и танки.

"Каким образом переместить эту технику на левый берег, однозначного ответа у меня нет. Есть понимание того, как это сделать - навести понтонную переправу, и уже по ней перемещать все необходимое. Но учитывая, что расстояние между берегами составляет около 1000 метров, то это очень сложная процедура в инженерном плане. И даже если сделать такую переправу, то возникает другой вопрос - как обезопасить ее от вражеских авиации и артиллерии (потому что враг однозначно будет охотиться на эту цель и пытаться ее уничтожить)", - резюмирует экс-секретарь Генерального штаба Владислав Селезнев.

Обстановка на Левобережье Херсонщины

Российские оккупанты выражают недовольство по поводу того, что, как они утверждают, на Левобережье Херсонской области прорвались украинские защитники, и они считают, что ситуация там выглядит безвыходной.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, Сергей Згурец, выразил мнение, что на Левобережье Херсонской области ВСУ могут развернуть свои действия в трех разных направлениях.

Оккупанты продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины предпринимают ответные меры, пытаясь оттолкнуть врага подальше от реки Днепр и уменьшить негативное влияние российских атак на мирное население.

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война в Украине
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