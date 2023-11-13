Украине нужны ресурсы для наступления на юге, без этого война рискует перейти в позиционную и затянуться, считает эксперт.

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Заход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - Селезнев / Главред

Украинские войска впервые за несколько месяцев смогли закрепиться на левом берегу Херсонщины. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), также ВСУ по меньшей мере в двух районах перерезали дорогу Олешки-Новая Каховка (53 км северо-восточнее Херсона). При этом Силы обороны Украины перебросили ограниченное количество бронетехники на левый берег Херсонской области и продолжают более масштабные, чем обычно, наземные операции.

В интервью Главреду военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев рассказал, могут ли россияне устроить "жесты доброй воли" на юге Украины, что будет делать РФ, когда ВСУ дойдут до перешейков с Крымом, а также почему до сих пор не было ударов по Керченскому мосту.

Украинские военные уже некоторое время ведут активные бои на юге. О чем это свидетельствует?

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Прежде всего о том, что украинская морская пехота – самая крутая. Потому что ребята, входящие в состав Корпуса морской пехоты, которую возглавляет генерал-лейтенант Юрий Содоль, творят чудеса. Несмотря на яростное сопротивление вражеского войска и крайне неблагоприятные условия для их логистики, они переместились с правого на левый берег Днепра, закрепились на трех участках в районе Антоновского автомобильного, Антоновского железнодорожного мостов и возле населенного пункта Крынки. Там, где они действуют в плавнях между реками Днепр и Конка, ситуация более или менее понятна, потому что там враг, так же, как и мы, не имеет возможности завезти бронетехнику, поэтому там наши морпехи имеют преимущество.

Бои, которые продолжаются возле Крынок, где украинские силы обороны пытаются увеличивать территории под своим контролем (Подстепное, Песчановка), это – боль, ведь враг сосредоточил на юге Херсонской области около 65 тысяч личного состава, огромное количество артиллерии и бронетехники, да и авиация РФ постоянно там работает. Поэтому то, что наши морпехи вопреки этому могут продвигаться вперед – это подвиг, и впоследствии мы узнаем немало историй мужества и победы наших воинов.

Все это, безусловно, важные составляющие для нашего успеха, но нужно еще и тяжелое вооружение, в частности бронетехника и танки. Каким образом переместить эту технику на левый берег, однозначного ответа у меня нет. Есть понимание того, как это сделать – навести понтонную переправу, и уже по ней перемещать все необходимое. Но учитывая, что расстояние между берегами составляет около 1000 метров, то это очень сложная процедура в инженерном плане. И даже если сделать такую переправу, то возникает другой вопрос – как обезопасить ее от вражеских авиации и артиллерии (потому что враг однозначно будет охотиться на эту цель и будет пытаться ее уничтожить). Есть ли техническая возможность реализовать безопасность переправы? Есть, но для этого нужна многоуровневая система ПВО, чтобы с ее помощью отогнать вражеские самолеты как можно дальше, а также расширение плацдарма, чтобы большая часть вражеской артиллерии не имела возможности для прицельных ударов по сооружению.

То, что уже появляются сведения (преимущественно в Z-пабликах) о перемещении бронетехники ВСУ с правого на левый берег, меня удивляют, потому что есть вопросы именно относительно технической возможности. Конечно, украинские войска имеют некоторые специальные машины и технику, которую получили от немецких партнеров, но задействована ли они – неизвестно. В частности, БТР обладают способностью самостоятельно перемещаться и преодолевать рубежи, а вот по другой технике есть вопросы.

В любом случае, масштаб действий украинского войска на юге впечатляет. Путинская армия вынуждена рефлексировать - уже назначен новый командующий этого направления, генерал-полковник Михаил Теплинский, который считается наиболее вменяемым и действенным российским генералом. Враг начинает перемещать на этот участок фронта подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии, уже довольно давно там воюет морская пехота из состава Каспийской флотилии.

Проблема для врага заключается в том, что он тщательно не готовился к атакам ВСУ. На этом участке фронта немного инженерно-фортификационных сооружений для замедления украинского наступления. Поэтому враг нервничает, потому что от берега Днепра до крымских перешеек примерно 80 километров. А при условии отсутствия мощных рубежей обороны, если украинская армия будет иметь масштабные ресурсы для контрнаступления на этом участке, враг может понести невосполнимые потери. Поэтому ключевой вопрос, от которого будет зависеть дальнейшее продвижение ВСУ на юге – наличие ресурсов. Если Украина будет иметь соответствующее штурмовое подразделение для перемещения на левый берег и развития контрнаступления, мы можем удивиться результатам их деятельности.

Что будет, если нам удастся продвижение на юге – как тогда может действовать Россия, и как может развиваться ситуация?

Несмотря на то, что враг не строил масштабных фортификационных сооружений на левом берегу Днепра, а то, что имел, смыло после подрыва дамбы Каховского водохранилища, он создал много защитных сооружений на подходах к крымским перешейкам. В частности, в тех населенных пунктах, которые расположены буквально вплотную к Крымскому полуострову. Так же нарыты окопы (и их там немало) на севере Крыма, причем там враг начал это делать еще в феврале-марте 2014 года. Но, как по мне, вопрос освобождения Крыма от российского присутствия заключается в наличии у Украины ресурсов определенной компоненты – ракет типа ATACMS и истребителей F-16. Ракетами ВСУ способны разрушить Керченский мост, тем самым лишить вражескую группировку в Крыму и Севастополе устойчивой логистики, а дальше систематически превращать в пепел все вражеские объекты. Причем, в первую очередь, именно в Севастополе, потому что именно там находится главная база Черноморского флота РФ. А F-16 нужны для того, чтобы прикрывать украинские войска с воздуха, причем как над сушей, так и над акваториями Черного и Азовского морей.

Судя по вашим словам, если не будет дополнительной техники в этом году, то даже на это расстояние в 80 километров будет очень трудно продвинуться?

Мы не знаем (да и на широкую публику вряд ли кто-то скажет), какими ресурсами располагает украинское войско. Мы готовились к масштабному наступлению, но начиная с 4 июня, то есть более пяти месяцев, ведутся активные боевые действия. Конечно, ресурсы имеют способность заканчиваться, и неизвестно, имеет ли Украина человеческие и материально-технические резервы для проведения такой масштабной операции. Но для того, чтобы продвинуть и уничтожить вражескую группировку (а их, повторюсь, 65 тысяч), наши силы должны составлять около 50. Могут быть и меньшими, но за счет мощной технической составляющей, более модернового и эффективного оружия. В любом случае, ситуация на поле боя динамичная, поэтому если будет возможность для продвижения, мы будем это видеть. Если же нет, то ситуация будет стабилизироваться и переходить в фазу позиционной войны.

Вы упоминали о Керченском мосту. Есть ли сейчас такая цель, и насколько это нам поможет?

Кейс разрушения корабля проекта "Каракурт" ("Аскольд"), находившегося на территории завода "Залив" в Керчи, показателен. Дело в том, что на одной широте с заводом находятся сооружения Керченского моста.

Если украинская авиация способна запускать SCALP на такое расстояние и способна разрушить часть инфраструктуры завода "Залив" и "Аскольд", соответственно, мы имеем технические возможности и для впечатления Керченского моста.

Понятно, что для этого нужна массированная ракетная атака, потому что враг имеет там мощную сеть ПВО. Ну и, конечно, нужны те же ракеты. Имеем ли мы достаточное количество таких ракет-неизвестно.

Как может выглядеть ситуация на фронте, учитывая погодные условия (ведь скоро начнется дождливый сезон), и как много времени есть у наших военных для дальнейшего продвижения в таких условиях?

Обильные осенние ливни достаточно превратят наши поля в сплошные болота, когда будет технически невозможно использовать ни колесную, ни гусеничную технику, в том числе, и танки. Поэтому очевидно, что война продолжится - враг будет пытаться реализовать тактику штурмовых действий, наносить удары управляемыми авиационными бомбами, которые россияне используют даже не десятками, а сотнями в течение месяца. Так же враг будет использовать разнообразные дроны, как ударные, так и разведывательные, дроны-камикадзе, чтобы наносить ими как можно больше урона. Так же в осенне-зимний период враг будет использовать ракеты и дроны-камикадзе для ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, чтобы погрузить страну в темноту и оставить украинцев без газа, тепла, воды и связи. Поэтому вряд ли мы увидим тихий промежуток времени. А как только фронты стабилизируются, то есть когда в течение определенного времени будут низкие температуры и замерзнут все лужи, соответственно, снова можно будет применять колесную бронетехнику, а это позволит снова применить танки, БМП, БТР и гусеничную технику. Потому что у врага есть амбициозные планы - он хочет до марта следующего года отчитаться об успехах на широкую общественность отчитаться об успехах, а украинское войско, соответственно, если будет иметь ресурсы, будет освобождать территории. Если же ресурсов будет не хватать, будем заходить в стратегическую оборону, зарываться в землю и раз за разом отражать вражеские атаки.

Была информация, что из некоторых населенных пунктов на левом берегу россияне начинают понемногу отступать. Может ли это стать массовым явлением на юге, и стоит ли ожидать "жестов доброй воли"?

Конечно, нам всем хочется хороших новостей с фронта. Но война - это вещь рациональная, и некоторые действия оккупантов являются системными и плановыми. Они убирают со своих объектов вещи, которые им не нужны здесь и сейчас, но точно имеют достаточное количество ресурсов, чтобы дальше держать оборонительные рубежи. Враг точно не собирается убегать, пока он будет иметь возможность вести оборонительные бои. Ему крайне важно обезопасить сухопутный коридор, соединяющий оккупированные Донецк и Крым. Упомянутый мной генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, неоднократно предупреждал, в том числе и военно-политическое руководство Украины, что враг будет пытаться создать тот же сухопутный коридор и добраться до днепровской воды, чтобы обеспечить ею временно оккупированный Крым. Кажется, что раньше его не слишком слышали, но де-факто то, о чем говорил Бен Ходжес, сбылось. Сейчас он говорит, что Крым можно освободить, но для этого украинской армии нужны ресурсы. К сожалению, мы видим, что западные партнеры не слишком хорошо слышат достопочтенного генерала - продолжаются дискуссии, мы часто слышим глубокое беспокойство, но конкретных действенных шагов, которые бы должны были реализовать план по передаче Украине оружия для победы, нет. Мы имеем оружие только для того, чтобы не проиграть, но этого мало для выполнения ключевой цели – освобождения Украины к границам 1991 года.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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