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Шольц готов говорить с Путиным, но назвал единственное условие

Алёна Воронина
13 ноября 2023, 09:11
Немецкий канцлер заявил о готовности говорить с главой Кремля, но лишь после выполнения Россией единственного условия.
Шольц, Путин
Шольц готов говорить с Путиным, но назвал единственное условие/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он готов вести переговоры с российским диктатором Владимиро Путиным. Но такие переговоры могут состояться только при одном условии – если страна-агрессор Россия выведет свои войска из Украины.

Такое заявление немецкий канцлер сделал в интервью газете Heilbronner Stimme. Он отметил, что агрессия РФ против Украины является "возвращением империализма в Европу".

"Путин планировал свою кампанию так, чтобы завоевать страну в течение двух недель. Это не сработало. Но Украина также отвоевала много территорий. Россию необходимо заставить сделать шаг назад", – сказал канцлер ФРГ.

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Также он отметил, что "в лучшем случае Украина добьется успеха, а Путин – нет".

Шольц сказал, что он ранее уже вел переговоры с Путиным и сделает это снова в будущем, но только если РФ выполнит условие и выведет свои войска с территории Украины.

Помощь Украине от Германии

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал мощный пакет помощи для Украины. ФРГ будет поддерживать Украину так долго, как потребуется, подчеркнул канцлер ФРГ.

Также ранее сообщалось, что в Германии согласны удвоить военную помощь Украине. Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до 8,5 млрд долларов.

Напомним, ранее Шольц разозлился на Путина и полностью его раскритиковал. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал главу кремлевского режима Владимира Путина за то, что тот жалуется на жертвы среди гражданских во время войны на Ближнем Востоке и в то же время ведет жестокую войну в Украине.

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