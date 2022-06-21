Журналисты Bihus.Info выяснили, где сейчас находится предатель Илья Кива

Илья Кива сбежал в РФ и живет в Подмосковье / Фото скриншот, Facebook Кивы

Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп партии Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива, который сбежал в Россию, может жить в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье вблизи города Покровского. Где сейчас Кива, удалось вычислить журналистам проекта Bihus.Info.

После бегства из Украины Кива обновил транспорт. Теперь он ездит на бронированном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга, цена которого – около 15-20 млн рублей.

Проанализировав видео, журналисты выяснили, что Кива часто ездит в Москву со стороны села Покровское в Западном Подмосковье. Как предполагают расследователи, возможно, он проживает на территории коттеджного городка Agalarov Estate. Возле него Киву заметили на АЗС, в супермаркетах и фитнес-центре Crocus.

"Учитывая регулярное посещение Кивой территории гольф-клуба и Crocus Fitness, скорее всего, экс-нардеп проживает в элитном коттеджном городке Agalarov Estate", – сообщили в Bihus.Info.

Где живут родственники Кивы:

мать, скорее всего, живет в Испании, в провинции Аликанте;

брат Дмитрий владеет фирмой в Великобритании – D Design and Development LTD – и зарегистрирован в Брумле;

25-летняя сестра предателя Анна Игоревна Стельмах, согласно профилю в LinkedIn, живет и работает в Люцерне, Швейцария.

Как сообщал Главред, 26 февраля стало известно, что скандального нардепа Илью Киву исключили из партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Киву объявили в международный розыск. Его подозревают в государственной измене.

10 мая бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что готов собственноручно застрелить Киву, который сбежал в Россию и поддерживает войну против украинцев.

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