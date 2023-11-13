Война с РФ: в The Economist назвали количество погибших украинских воинов

В Украине женщины берутся выполнять работу мужчин, пока те мобилизованы в армию, пишут журналисты.

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Названо число погибших украинских бойцов / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 70 тысяч украинских военных.

Об этом идет речь в материале американского издания The Economist. При этом журналисты ссылаются на данные американских чиновников.

Оценивая изменение рынка труда в Украине, авторы материала подчеркивают, что теперь женщины берутся выполнять работу мужчин, пока те мобилизованы в армию.

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"По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в войне, а еще до 120 тысяч были ранены", - говорится в материале.

Уточняется, что развязанная РФ война перевернула жизнь множества украинцев, а также повлияла на рынок труда. При этом около 4,8 млн человек потеряли работу почти за одну ночь, когда Россия напала на Украину.

Как пишут журналисты со ссылкой на данные экспертов, уровень безработицы снизился до 18,4% в октябре этого года с более 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня.

Кроме того, по данным одного из опросов, 17% украинских работников сменили профессию с начала войны, а сотни тысяч были призваны на военную службу.

Ранее сообщалось о том, что на Запорожье РФ ударила по скоплению бойцов ВСУ, в результате много погибших и раненых. В бригаде, которая стоит в Запорожской области, произошло чрезвычайное происшествие. Один из офицеров решил провести торжественное награждение бригады в прифронтовом селе. При этом погибло "очень много" защитников и гражданского населения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в боях за Украину героически погиб грузинский доброволец Иракли Курцикидзе. С февраля 2022 года на войне в Украине погибло более 50 грузинских добровольцев, которые воевали на стороне ВСУ.

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