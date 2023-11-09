Россия хочет захватить два города: бросила в бой авиацию, но потеряла РЭБ за $200 миллионов

Россия продолжает штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении небольшими группами пехоты по 10-15 человек.

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ВСУ пошли вперед на юге и ведут оборону на востоке / Коллаж Главреда. Фото: instagram / libkos, скриншот

Активность вражеской авиации на линии боевого столкновения возросла. Противник концентрируется преимущественно на Авдеевском и Марьинском направлениях, где ведет активные штурмовые действия. В основном применяет вертолеты Ка-52, Ми-8 и самолеты-штурмовики Су-25, рассказал в эфире телемарафона спикер сил "Таврия" Александр Штупун.

Противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет ударные БПЛА (это и FPV-дроны), наши защитники стойко держат оборону.

Враг безуспешно пытался наступать в районах Степного, Авдеевки, Северного.

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В фокусе врага - Марьинка и Новомихайловка. Там отбито более 20 атак. Для штурмов ВС РФ применяют пехоту небольшими группами по 10-15 солдат.

"Если говорить о Шахтерском направлении - российские оккупанты пытались штурмовать южнее Пречистовки, Старомайорского", - сказал Штупун.

Тогда как на Запорожском направлении россияне активность не проявляли, штурмов не осуществляли.

"Там продолжается ведение наступательной операции нашими воинами и истощение врага вдоль всей линии боевого столкновения", - отметил военный.

Потери России

Враг снова потерял более 500 человек. ВСУ разгромили целую кучу военной техники захватчиков, в частности дорогостоящую станцию РЭБ "Борисоглебск", стоимость которой, по словам Штупуна, составляет до 200 млн долларов.

"За прошедшие сутки подтверждены потери в 542 человека. Также уничтожено 46 единиц военной техники. В частности - два танка, три БМП, 7 артсистем, 3 единицы ПВО и 26 единиц. БПЛА, а еще - 1 единица спецтехники, склад БК и один важный объект. Среди ценного - наши защитники уничтожили С-300 V4 и станцию РЭБ "Борисоглебск". Из некоторых источников известно, что эта станция стоит до 200 млн долларов", - добавил представитель "Таврии".

Война в Украине - последние новости

Россия продолжает наступление на востоке Украины ценой масштабных потерь среди своих военнослужащих и техники. По словам представителя 110 ОМБР, Авдеевка в полуоточении с 3-х сторон, армия РФ ведет "игру на живца".

Ранее глава эстонской разведки, полковник Антс Кивисельг отмечал, что страна-агрессор Россия будет пытаться захватить Авдеевку до конца этого года. И хотя этот город не имеет стратегического военного значения, он очень важен с пропагандистской точки зрения.

На фоне катастрофических потерь в Украине оккупанты РФ стремятся вернуть детали военных комплексов и систем, которые ранее экспортировали в другие страны, писал The Wall Street Journal.

Всего в войне с Украиной, по данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия потеряла по меньшей мере 150 тысяч людей погибшими.

Но несмотря на тяжелые бои с оккупантами и медленные темпы контрнаступления ВСУ, Зеленский все еще надеется, что Украина достигнет результатов до конца 2023 года.

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