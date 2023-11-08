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РФ пошла по миру: цыганит вооружение и запчасти для продолжения войны – WSJ

Алексей Тесля
8 ноября 2023, 19:59
РФ жертвует частью своего бизнеса по экспорту оружия ради продолжения войны в Украине.
Уничтоженный российский танк, украинские военные
У РФ гигантские потери на фронте / Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

На фоне катастрофических потерь в Украине оккупанты РФ стремятся вернуть детали военных комплексов и систем, которые ранее экспортировали в другие страны.

С такой просьбой Москва обращалась в Пакистан, Египет, Беларусь и Бразилию после истощения своих запасов оружия, израсходованные в ходе войны в Украине, говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Военная помощь Египта РФ

В частности, в апреле 2022 года делегация российских чиновников, посетившая Каир, попросила президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси вернуть более сотни двигателей российских вертолетов, которые были нужны Москве на фоне увеличивающихся потерь РФ в ходе войны в Украине, сообщили три человека, знакомых с инцидентом.

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При этом было получено согласие и поставки около 150 двигателей, вероятно, начнутся в следующем месяце, говорят источники издания. Вместе с тем источники издания говорят, что Египет планирует начать отправку около 150 двигателей, вероятно, в декабре.

Кроме того, РФ также жертвует частью своего бизнеса по экспорту оружия ради военных действий, перенаправив оружие, предназначенное для Индии и Армении, на линию фронта, уточняют источники.

Как узнали авторы материалы, большая часть усилий Москвы по выкупу российского оружия была предпринята в то время, когда Кремль сопротивлялся наступлению украинских сил на востоке и юге страны. Сейчас, когда это наступление замедляется, Россия стремится вернуть себе инициативу на поле боя, хотя неясно, дадут ли новые поставки Москве ресурсы, необходимые для активизации атак.

"Мы не знаем, в какой степени они будут использовать это для увеличения темпа своих атак или просто для поддержания нынешнего темпа", — сказал Конрад Музыка, директор Rochan Consulting, военных аналитиков, базирующихся в Польше.

Для организации сделки с Каиром, Россия заявила, что взамен простит Египту задолженность и продолжит оказывать помощь жизненно важными поставками пшеницы. А в случае отказа Москва пригрозила отозвать своих советников по военной промышленности, рассказали два человека, знакомые с ситуацией.

В материале утверждается, что когда президент Египта встретился с Владимиром Путиным на саммите африканских стран, который Россия проводила в Санкт-Петербурге в июле, то Кремль получил согласие Каира. При этом Египет якобы отказался отправлять в Украину ракеты, о чем раньше было договорено с американцами.

Где еще РФ просит военную помощь

Россия также запросила у Пакистана как минимум четыре двигателя Ми-35М от вертолетов, которые она ей ранее продала. Министерство иностранных дел Пакистана отрицает, что к нему обращалась Москва.

Сообщается, что Москва также попросила Бразилию выкупить 12 двигателей военного вертолета Ми-35М, которые Бразилиа списала в прошлом году. Представитель министерства иностранных дел Бразилии заявил, что страна отказалась, следуя своей политике против отправки оружия любой из сторон в конфликте.

Также в материале говорится, что Беларусь, один из самых верных союзников России, продала Москве шесть двигателей для тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, сказал источник. Администрация президента Беларуси не ответила на просьбу о комментариях, хотя двое из опрошенных для этой статьи сказали, что Беларусь согласилась.

Война в Украине

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный озвучил огромные потери РФ. По его словам, страна-агрессор потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч человек погибшими. Такое заявление украинский военачальник сделал в интервью изданию The Economist.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ чудовищные потери: ВСУ могут готовить мощный прорыв. У Украины остается только несколько недель, чтобы добиться нового продвижения, считают военные аналитики.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов. Российские захватчики предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение.

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Египет ВСУ война России и Украины
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