Когда Украина вступит в Европейский Союз: эксперт назвал дату

Владимир Горбач поделился собственным представлением о реальных сроках присоединения Украины к Евросоюзу, а также определил самые сложные моменты в переговорном процессе.

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Эксперт спрогнозировал дату вступления Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: istockphoto.com, facebook.com / Владимир Горбач

В интервью Главреду, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, Владимир Горбач, раскрыл возможную временную перспективу вступления Украины в Евросоюз. Несмотря на оптимизм украинской власти, эксперт подчеркивает сложности переговорного процесса и вопросы, которые могут возникнуть на этом пути.

Сейчас украинские власти проявляют определенный оптимизм, особенно высказывание премьер-министра Шмыгаля, который утверждает, что Украина сможет провести переговоры о членстве в Евросоюзе всего за два года. Однако Горбач замечает, что эта задача весьма сложна из-за огромного объема работы и документации, которую необходимо рассматривать в рамках переговорного процесса с европейскими партнерами. Поэтому маловероятно, что Украине удастся провести переговоры о вступлении в ЕС в течение двух лет.

По его словам, по меньшей мере пять лет будет потрачено только на этап переговоров. После этого понадобится дополнительное время для политического решения о вступлении Украины в ЕС, которое должны принять все члены Евросоюза.

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Важным аспектом является бюджет Европейского Союза, который принимается на семилетний период. Такой план должен учитывать средства, необходимые для адаптации Украины к европейским стандартам и нормам.

Учитывая, что текущий финансовый план заканчивается в 2027 году, поэтому реальные возможности для включения Украины в ЕС можно рассматривать примерно в 2030 году.

"Текущий финансовый план прекращает действие в 2027 году, и, в принципе, только после 2027 года можно будет говорить о каких-то гипотетических возможностях нашего включения в ЕС. Но более реально, что это может произойти примерно в 2030 году", - подытожил Владимир Гладковский.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия высказала рекомендацию относительно начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, подчеркнула, что Киев успешно реализовал примерно 90% необходимых реформ, которые были требованиями ЕС для потенциального вступления. Тем не менее, отметила, что Украина должна продолжать работу над необходимыми трансформациями и усовершенствованиями, не останавливаясь на достигнутом.

Также Урсула фон дер Ляйен, выразила оценила усилия Украины в реализации реформ во время войны. В своем сообщении в Twitter она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выражая уверенность в том, что Украина вскоре завершит реформы.

Ранее посол ЕС в Украине, Катарина Матернова, выразила мнение, что Украина имеет потенциал стать членом Евросоюза до 2030 года. Однако для достижения этой цели, стране необходимо провести значительное количество реформ. Важным фактором, на который посол обратила внимание, является война в Украине, которая усложняет процесс присоединения.

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