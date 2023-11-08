Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

Одна из главных битв Украины за европейское будущее пройдет уже в декабре в Брюсселе. Но в игру могут вступить пророссийские "игроки".

https://glavred.info/ukraine/golovna-bitva-shche-poperedu-shcho-oznachaye-pochatok-peregovoriv-shchodo-vstupu-ukrajini-do-yes-10515103.html Ссылка скопирована

Украину ждет следующая битва за ЕС - в декабре 2023-го / Коллаж Главреда. Фото: ОП, УНИАН

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляен, Киев выполнил 90% реформ, но не должен на этом останавливаться.

видео дня

"Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформы отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программы, борьбы с отмыванием денег, важных мер по сдерживанию олигархов, а также новый закон о медиа и прогресс в отношении национальных меньшинств", - высказалась фон дер Ляйен, посетив украинскую столицу накануне.

Ранее, 24 октября, президент Владимир Зеленский поделился прогрессом по выполнению условий Евросоюза. Речь идет о реформе конституционного судопроизводства, Высшего совета юстиции, антикоррупционной реформе, борьбе с олигархами и прочее.

"Украина не обращается за политическими скидками, а демонстрирует необходимый политический темп, ведь мы разделяем подход, что решения должны базироваться на индивидуальных достижениях стран, которые стремятся стать членами Европейского Союза", - подчеркнул глава государства.

Что означает начало переговоров с ЕС

В реальности переговоры означают адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам. Для нас это "желтый", а не "зеленый свет" вступления в ЕС, но такое решение уже свидетельствует о намерении Брюсселя взять "под свое крыло" Украину.

Так что это еще не конец бюрократической процедуры. В декабре Банковая ждет по этому политическому решению от Европейского совета, а еще - возможные "сюрпризы" со стороны некоторых пророссийских "консерв" на Западе. Ведь в игру в решающий момент обещает вступить Венгрия - недавно у пророссийского Орбана открыто пригрозили блокировать начало переговоров Украины-ЕС якобы из-за "притеснений" венгерского нацменьшинства в Украине.

Также стоит отметить, что в рекомендациях от ЕК содержится пункт "технических предостережений", которые должен выполнить Киев на пути к евроинтеграции. На самом деле, судя по задекларированному, это не просто "технические предостережения", а полноценные реформы, которые должна решить Украина. В частности, речь идет о судебной реформе и внедрении антикоррупционных мер.

В битву вступит Венгрия

На самом деле Будапешт уже "в игре". Негативную роль в том, что Украина так и не получила четкого сигнала от Еврокомиссии, сыграл комиссар по вопросам соседства и расширения, венгр Оливер Варгеи.

Из-за выводов Варгеи относительно якобы не полного выполнения Украиной всех "7 пунктов" Еврокомиссия не решилась дать Киеву "зеленый свет". Варгеи вслед за пророссийским премьером Венгрии Виктором Орбаном утверждал, что Украине надо больше заниматься надлежащей защитой нацменьшинств, а еще - борьбой с олигархами и внедрением антикоррупционных органов.

Если последние несколько пунктов в целом остаются актуальными и дельными, то замечания ЕК по закону об образовании (на чем так любит манипулировать Будапешт) не содержат четких критериев, какие именно изменения будут считаться достаточными.

И хотя в правительстве Орбана уже анонсировали, что будут блокировать начало переговоров на уровне Украина-ЕС, впрочем, решение Будапешта, похоже, не столь категорично. Еще в начале октября Reuters писал, что Брюссель готов "купить" лояльность Венгрии в обмен на ее "добро" относительно членства Украины в Евросоюзе. То есть речь идет лишь о "сумме", по которой Будапешт готов уступить.

Если с Венгрией удастся "договориться" и не будет других негативных факторов - при благоприятных условиях - переговоры по вступлению в ЕС могут начаться уже весной 2024 года.

"Только после 2027 года можно будет говорить о возможностях вступления"

Вступления Украины в Евросоюз на Западе ожидают до 2030 года. Тогда как в правительстве надеются, что это произойдет в ближайшие несколько лет.

В то же время политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в комментарии Главреду пояснил, что вероятнее всего конкретные переговоры начнутся аж в апреле.

"Предварительно выглядит так, что все хорошо, мы сдвинемся с места, ЕС не просто предоставил нам статус кандидата, но и сам заинтересован в этом процессе, поэтому будет нам помогать там, где это возможно, в том числе и в прохождении нами соответствующих процедур. Но, скорее всего, конкретные переговоры начнутся примерно в апреле, после второй оценки (поскольку было озвучено, что в марте ЕК даст еще одну оценку после выполнения списка задач)", - сказал он.

Только после 2027 года можно будет говорить о каких-то гипотетических возможностях нашего включения в ЕС, добавил эксперт.

Что Украине даст членство в ЕС

Как писал Financial Times, в первые семь лет после полноценного вступления Украины в ЕС она сможет претендовать примерно на 186 млрд евро из бюджета Евросоюза.

Издание отмечает, что в случае вступления в ЕС Украина станет крупнейшим получателем сельскохозяйственных субсидий в ЕС, обойдя по масштабам Францию, и именно в этой сфере влияние ее вступления будет наиболее ощутимым.

Материал подготовили: Яна Ставская, Анастасия Заремба

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.