УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

Яна Ставская
8 ноября 2023, 19:22
Одна из главных битв Украины за европейское будущее пройдет уже в декабре в Брюсселе. Но в игру могут вступить пророссийские "игроки".
Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии
Украину ждет следующая битва за ЕС - в декабре 2023-го / Коллаж Главреда. Фото: ОП, УНИАН

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляен, Киев выполнил 90% реформ, но не должен на этом останавливаться.

видео дня

"Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформы отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программы, борьбы с отмыванием денег, важных мер по сдерживанию олигархов, а также новый закон о медиа и прогресс в отношении национальных меньшинств", - высказалась фон дер Ляйен, посетив украинскую столицу накануне.

Ранее, 24 октября, президент Владимир Зеленский поделился прогрессом по выполнению условий Евросоюза. Речь идет о реформе конституционного судопроизводства, Высшего совета юстиции, антикоррупционной реформе, борьбе с олигархами и прочее.

"Украина не обращается за политическими скидками, а демонстрирует необходимый политический темп, ведь мы разделяем подход, что решения должны базироваться на индивидуальных достижениях стран, которые стремятся стать членами Европейского Союза", - подчеркнул глава государства.

Что означает начало переговоров с ЕС

В реальности переговоры означают адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам. Для нас это "желтый", а не "зеленый свет" вступления в ЕС, но такое решение уже свидетельствует о намерении Брюсселя взять "под свое крыло" Украину.

Так что это еще не конец бюрократической процедуры. В декабре Банковая ждет по этому политическому решению от Европейского совета, а еще - возможные "сюрпризы" со стороны некоторых пророссийских "консерв" на Западе. Ведь в игру в решающий момент обещает вступить Венгрия - недавно у пророссийского Орбана открыто пригрозили блокировать начало переговоров Украины-ЕС якобы из-за "притеснений" венгерского нацменьшинства в Украине.

Также стоит отметить, что в рекомендациях от ЕК содержится пункт "технических предостережений", которые должен выполнить Киев на пути к евроинтеграции. На самом деле, судя по задекларированному, это не просто "технические предостережения", а полноценные реформы, которые должна решить Украина. В частности, речь идет о судебной реформе и внедрении антикоррупционных мер.

В битву вступит Венгрия

На самом деле Будапешт уже "в игре". Негативную роль в том, что Украина так и не получила четкого сигнала от Еврокомиссии, сыграл комиссар по вопросам соседства и расширения, венгр Оливер Варгеи.

Из-за выводов Варгеи относительно якобы не полного выполнения Украиной всех "7 пунктов" Еврокомиссия не решилась дать Киеву "зеленый свет". Варгеи вслед за пророссийским премьером Венгрии Виктором Орбаном утверждал, что Украине надо больше заниматься надлежащей защитой нацменьшинств, а еще - борьбой с олигархами и внедрением антикоррупционных органов.

Если последние несколько пунктов в целом остаются актуальными и дельными, то замечания ЕК по закону об образовании (на чем так любит манипулировать Будапешт) не содержат четких критериев, какие именно изменения будут считаться достаточными.

И хотя в правительстве Орбана уже анонсировали, что будут блокировать начало переговоров на уровне Украина-ЕС, впрочем, решение Будапешта, похоже, не столь категорично. Еще в начале октября Reuters писал, что Брюссель готов "купить" лояльность Венгрии в обмен на ее "добро" относительно членства Украины в Евросоюзе. То есть речь идет лишь о "сумме", по которой Будапешт готов уступить.

Если с Венгрией удастся "договориться" и не будет других негативных факторов - при благоприятных условиях - переговоры по вступлению в ЕС могут начаться уже весной 2024 года.

"Только после 2027 года можно будет говорить о возможностях вступления"

Вступления Украины в Евросоюз на Западе ожидают до 2030 года. Тогда как в правительстве надеются, что это произойдет в ближайшие несколько лет.

В то же время политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в комментарии Главреду пояснил, что вероятнее всего конкретные переговоры начнутся аж в апреле.

"Предварительно выглядит так, что все хорошо, мы сдвинемся с места, ЕС не просто предоставил нам статус кандидата, но и сам заинтересован в этом процессе, поэтому будет нам помогать там, где это возможно, в том числе и в прохождении нами соответствующих процедур. Но, скорее всего, конкретные переговоры начнутся примерно в апреле, после второй оценки (поскольку было озвучено, что в марте ЕК даст еще одну оценку после выполнения списка задач)", - сказал он.

Только после 2027 года можно будет говорить о каких-то гипотетических возможностях нашего включения в ЕС, добавил эксперт.

Что Украине даст членство в ЕС

Как писал Financial Times, в первые семь лет после полноценного вступления Украины в ЕС она сможет претендовать примерно на 186 млрд евро из бюджета Евросоюза.

Издание отмечает, что в случае вступления в ЕС Украина станет крупнейшим получателем сельскохозяйственных субсидий в ЕС, обойдя по масштабам Францию, и именно в этой сфере влияние ее вступления будет наиболее ощутимым.

Материал подготовили: Яна Ставская, Анастасия Заремба

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз Венгрия Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен
Реклама

Главное за день

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:22 Украина
"Дыхание замедляется": россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ

"Дыхание замедляется": россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ

19:06 Украина
Украину засыплет снегом и ворвется штормовой ветер: будет бушевать непогода

Украину засыплет снегом и ворвется штормовой ветер: будет бушевать непогода

18:33 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:37

Герой-любовник или подружка невесты: назван самый сексуальный мужчина 2023 года

19:22

Когда Украина реально может вступить в ЕС: что означает решение Еврокомиссии

19:10

Выборов не будет и точкамнение

19:09

Влепят 17 тысяч: за что в Украине отныне будут штрафовать продавцов авто

19:06

"Дыхание замедляется": россияне используют запрещенное оружие - офицер ВСУ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:56

"Без лекарств": жена Виктора Павлика рассекретила способы лечения сына

18:33

Украину засыплет снегом и ворвется штормовой ветер: будет бушевать непогода

18:30

Будет ли препятствовать Венгрия вступлению Украины в ЕС: в ОП ответили

18:28

Осуждает Кремль и боится вернуться в РФ - где сейчас Валерий Леонтьев

Реклама
18:25

Только "одаренные" 5% людей способны на это: нужно найти лампочку за 9 секунд

18:02

Как быстро спасти обветренные губы: лайфхак от опытного врача

17:52

Патронов не будет: правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

17:51

Уничтожены старшие офицеры РФ: мощный удар обезглавил штаб группировки врага

17:27

"Три прилета по центру": в ВМС сообщили детали удара по кораблю РФ

17:24

Какой маникюр сделать на Новый год 2024: идеи

17:23

Женщина показала, как с помощью теннисного мяча убрать старые пятна на полуВидео

17:10

Кот совершает одно важное действие, если вас любит

16:53

Гибель помощника Залужного: в ГБР выдвинули неожиданную версиюВидео

16:50

Польша резко выступила против вступления Украины в ЕС без решения одного вопроса

16:45

Это обрушит весь фронт: эксперты сообщили главную задачу ВСУ к Новому году

Реклама
16:13

ВСУ уничтожают оккупантов на юге: в Силах обороны рассказали о потерях

16:10

Что приготовить 9 ноября, чтобы все болезни отступили: приметы и запреты дня

16:00

Врач назвал 6 признаков, что вы становитесь алкоголиком

16:00

РФ массированно бьет по Украине новым типом бомб: какие регионы под угрозой

15:58

Налог на дождь в Германии: что стоит знать о странных денежных сборах в Европе

15:56

Гости "дерутся" за эту закуску: вкусный рецепт, который обожают буквально все

15:50

"Фурион беснуется, господа". Пташка с Азовстали иронично отреагировала на скандал

15:35

5 причин, почему нельзя ставить горячее в холодильник: это убивает технику

15:28

В Польше отменили все концерты "Пошлой Молли"

15:11

Рекордный ценник и выступления в РФ: Пугачева возвращается на сцену - росСМИ

15:07

"Украинцы этого заслуживают": Зеленский эмоционально отреагировал на решение ЕК по Украине

15:03

2023 год может стать самым теплым за последние 125 тысяч лет

14:53

В США "сделали шаг" к одобрению передачи российских активов Украине

14:53

Потери около 12 тысяч: враг готовит новый штурм стратегического города - Барабаш

14:42

Ликвидировали 500 оккупантов вместе с техникой: ВСУ пошли в наступление на Мелитополь

14:33

Путинистка Успенская на пляже выставила на показ дряблое тело и рассказала, какое у нее дома бельеВидео

14:19

100% военного НДФЛ на армию: Верховная Рада приняла нашумевший закон

13:44

Ликвидация бывшего "министра внутренних дел ЛНР": в ГУР раскрыли детали

13:41

Популярный украинский телеведущий получил травму и появился на костылях: что произошло

13:40

"Выполнила 90% реформ": Еврокомиссия начнет процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС

Реклама
13:27

Парень с девушкой нашли и открыли послание в бутылке, но сильно пожалели об этомВидео

13:10

Мама Верки Сердючки стала тещей - фото со свадьбы дочери

13:09

Почему комнатные цветы желтеют: чем поливать и как их спасти

13:05

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

12:59

ВСУ могут продвинуться на трех направлениях левобережья Херсонщины: эксперт назвал важные участки

12:45

Сокровища со дна Каховского водохранилища и традиции военной Украины: удивительная премьера "Мира наизнанку. Украина"

12:43

Информация об использовании двойников Путина подтверждена: громкое заявление ГУР

12:36

Потенциальная девушка Никиты Добрынина удивила очень откровенным фото

12:33

Россия намерена отправить украинских военнопленных на фронт - ISW

12:26

Авдеевка в полуокружении с 3-х сторон, армия РФ ведет "игру на живца" – спикер 110 ОМБР

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять