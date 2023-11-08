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Будет ли препятствовать Венгрия вступлению Украины в ЕС: в ОП ответили

Яна Ставская
8 ноября 2023, 18:30
Украина готовится внести коррективы в закон об образовании, в котором говорится и о нацменьшинствах, но "не по прихоти какого-то государства"
Будет ли препятствовать Венгрия вступлению Украины в ЕС: в ОП ответили
Орбан будет блокировать переговоры Украины - ЕС / коллаж Главреда. Фото: УНИАН

В настоящее время среди стран-членов ЕС существует консенсус относительно перспектив вступления Украины в блок, заявил в эфире телемарафона заместитель руководителя ОП Игорь Жовква на фоне новых угроз со стороны Будапешта относительно возможной блокировки переговоров на уровне ЕС-Украина.

Жовква отметил, что ни один из членов ЕС не высказывался категорически относительно вступления Украины.

"Я не думаю, что будут проблемы. То, что президент слышит от каждого лидера европейского государства, - это то, что Украина точно будет в Европейском Союзе. Это уже ни у кого не вызывает сомнений. Даже у тех стран, о которых вы вскользь вспоминаете. Ни один из лидеров, и тот, о котором мы упоминали, не говорит о том, что Украина не имеет права быть в ЕС, они все исходят из того, что она точно будет в ЕС", - сказал представитель Офиса президента.

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Жовква добавил, что эта ситуация с настроениями внутри ЕС "абсолютно отличная" от той, которая была в прошлом году.

"Смотрите, это, кстати, совершенно отличная ситуация, чем в прошлом году, когда мы говорили о статусе "кандидата". И тогда не все лидеры были убеждены даже за месяц до получения такого статуса. На сегодня ситуация другая - у нас нет противников членства Украины в ЕС", - ответил он.

Замглавы ОП подчеркнул, что Киев продолжит выполнять свое "домашнее задание" - двигаться курсом реформ, в частности - продолжать интегрировать экономику к рынку ЕС.

"Ведь ничего нам не мешает не будучи членом ЕС иметь, например, интегрированную систему энергетики. Мы это сделали в начале войны", - сказал Жовква.

Он подчеркнул, что Украина внесет коррективы в закон об образовании, в котором говорится, в частности, о нацменьшинствах, но по рекомендациям Венецианской комиссии, а "не по прихоти какого-то государства".

Вступление Украины в ЕС

Сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия официально рекомендовала Евросоюзу начать переговоры с Украиной относительно ее членства в ЕС в ближайшее время.

Но несмотря на это, решение не является окончательным - Киеву все еще нужно сделать несколько "домашних заданий". Уже в декабре 2023-го СМИ ожидают политического решения Брюсселя.

Пророссийская Венгрия накануне предупредила, что будет блокировать эти переговоры, ссылаясь на "притеснения" венгерского нацменьшинства.

Кроме того, резко выступила против евроинтеграции Украины и Польша. Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский заявил, что Украина не может вступить в Евросоюз, пока не будет решен "значительный спор" между странами.

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Евросоюз Венгрия Игорь Жовква
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