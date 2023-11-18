Угроза мощного ракетного удара: чем и когда РФ готова бить по Украине

На сегодняшний день страна-агрессор РФ располагает запасом примерно из 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Однако, несмотря на увеличение темпов производства, оккупантам так и не удалось восстановить ракетный запас накануне зимнего сезона, сообщил он NV.
"Но восстановить те запасы, которые у них были по состоянию на прошлую зиму или до полномасштабного вторжения, они не смогли", — подчеркнул представитель украинской военной разведки.
В ГУР уточнили, что в октябре Россия изготовила 115 высокоточных ракет. Среди них:
- 40 крылатых ракет Х-101;
- 30 баллистических ракет Искандер-М;
- 20 ракет Калибр;
- 9 крылатых ракет Х-32;
- 4 Кинжала.
Что говорят в Воздушных силах ВСУ
Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о сосредоточении россиянами более 800 ракет в оккупированном Крыму для энергетического террора, о чем сообщало Главное управление разведки.
"Два с половиной-три месяца назад было 600 ракет. Это говорит о том, что ракетное затишье… Обстрелы есть, но не такие интенсивные как летом. За это затишье они еще 200 ракет разных типов смогли изготовить. Речь идет о Кинжалах, Искандерах двух типов, ракетах Х-101/Х-555 и Калибре. Собственно об этих ракетах идет речь", — сказал он в эфире телемарафона.
По его словам, еще есть ракеты:
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
- Оникс;
- С-300;
- Х-35;
- Х-59;
- Х-31;
- Х-22.
Он уточнил, что в прошлом году за шесть месяцев отопительного сезона — с сентября по март — враг применил более тысячи крылатых ракет и более тысячи дронов-камикадзе, но сейчас же такого количества крылатых ракет у РФ нет.
"Но ожидать провокаций, ожидать атак и на критическую инфраструктуру, конечно, нужно", — добавил Игнат.
Массированные удары РФ по Украине
Ранее Владимир Зеленский назвал сроки и вероятные цели ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.
Ранее сообщалось о том, что РФ массированно бьет по Украине новым типом бомб. Оккупанты РФ модернизировали свои ФАБ-500 по аналогу западных бомб JDAM.
Напомним, ранее появился прогноз, чем и когда РФ может бить по Украине. Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
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