Угроза мощного ракетного удара: чем и когда РФ готова бить по Украине

В ГУР уточнили, что только в октябре Россия изготовила 115 высокоточных ракет.

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РФ готова бить по Украине ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На сегодняшний день страна-агрессор РФ располагает запасом примерно из 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Однако, несмотря на увеличение темпов производства, оккупантам так и не удалось восстановить ракетный запас накануне зимнего сезона, сообщил он NV.

"Но восстановить те запасы, которые у них были по состоянию на прошлую зиму или до полномасштабного вторжения, они не смогли", — подчеркнул представитель украинской военной разведки.

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В ГУР уточнили, что в октябре Россия изготовила 115 высокоточных ракет. Среди них:

40 крылатых ракет Х-101;

30 баллистических ракет Искандер-М;

20 ракет Калибр;

9 крылатых ракет Х-32;

4 Кинжала.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о сосредоточении россиянами более 800 ракет в оккупированном Крыму для энергетического террора, о чем сообщало Главное управление разведки.

"Два с половиной-три месяца назад было 600 ракет. Это говорит о том, что ракетное затишье… Обстрелы есть, но не такие интенсивные как летом. За это затишье они еще 200 ракет разных типов смогли изготовить. Речь идет о Кинжалах, Искандерах двух типов, ракетах Х-101/Х-555 и Калибре. Собственно об этих ракетах идет речь", — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, еще есть ракеты:

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Оникс;

С-300;

Х-35;

Х-59;

Х-31;

Х-22.

Он уточнил, что в прошлом году за шесть месяцев отопительного сезона — с сентября по март — враг применил более тысячи крылатых ракет и более тысячи дронов-камикадзе, но сейчас же такого количества крылатых ракет у РФ нет.

"Но ожидать провокаций, ожидать атак и на критическую инфраструктуру, конечно, нужно", — добавил Игнат.

Массированные удары РФ по Украине

Ранее Владимир Зеленский назвал сроки и вероятные цели ракетных ударов РФ. Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось о том, что РФ массированно бьет по Украине новым типом бомб. Оккупанты РФ модернизировали свои ФАБ-500 по аналогу западных бомб JDAM.

Напомним, ранее появился прогноз, чем и когда РФ может бить по Украине. Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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