Уничтожено и ранено более 100 россиян: на Херсонщине накрыли позиции морпехов РФ

Потери командного состава РФ засекречены прибывшей на место комиссией, уточнил "Мадяр".

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Нанесен удар по скоплению оккупантов РФ / Facebook, Радио Свобода

Силы обороны нанесли удар по скоплению оккупантов из 810-й бригады морской пехоты РФ в Херсонской области.

В результате ликвидировано и ранено много российских захватчиков, сообщил в Telegram командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

По его данным, удар нанесли по скоплению оккупантов во время награждения в честь "Дня ракетных войск и артиллерии РФ".

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Предварительно, 25 оккупантов - уничтожены, около сотни - ранены. Потери командного состава засекречены прибывшей на место комиссией, уточнил "Мадяр".

Бровди добавил, что для награждения личного состава враг выбрал, казалось бы, хорошо замаскированное место. Командиры прибыли на награждение с опозданием в несколько часов, однако ВСУ терпеливо ждали их прибытие.

"Возмездие за 128-ю (бригаду, - ред.)", - написал он.

Удар по бойцам 128-й бригады

Ранее стали известны подробности трагедии на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады. Россияне ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на жестокий удар по 128-й бригаде. Он заявил, что расследование должно все прояснить и дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Впоследствии всплыли новые детали трагедии. Оказалось, что комбриг приказал выстраиваться и не пришел. При этом защитники ждали его до получаса, когда по месту их расположения прилетела вражеская ракета.

Вопрос трагедии на Запорожье вынесли на заседание Ставки верховного главнокомандующего, он стал главным во время обсуждения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что комбрига отстранили от работы.

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