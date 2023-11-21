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Зеленский - о Залужном: при всем уважении, поход в политику не обсуждается

Елизавета Бельмас
21 ноября 2023, 12:02
Президент Украины призывает военных не вмешиваться в политику и помнить про иерархию.
Президент Украины призывает военных не вмешиваться в политику
Президент Украины призывает военных не вмешиваться в политику / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот телеграм Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью таблоиду The Sun прокомментировал действия военных и акцентировал внимание на важности понимания иерархии в стране, особенно, во время войны.

Глава государства призвал военное руководство не совершать ошибку и не вмешиваться в политику Украины, поскольку это может угрожать национальному единству. По словам Зеленского, управляющий войной генерал не переводой должен вести себя, как военный, а не как политик.

"Если военный решил заниматься политикой, то это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда ему не до войны. Если ты управляешь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", - комментирует президент.

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Также Зеленский добавил, что одним из самых важных факторов сохранения единства в стране является понимание иерархии, ведь в это трудное время каждый должен заниматься своим делом.

"При всем уважении к генералу (главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному) и ко всем командирам, которые находятся на поле боя. Есть абсолютное понимание иерархии. И это все, и не может быть два, три, четыре, пять. Она одна, по закону, и во время войны это не может даже обсуждаться. Это не ведет к единству нации", - добавил Зеленский.

Также, для более четкого объяснения своей позиции, Зеленский привел в пример генералов, которые пошли в политику после оккупации Крыма в 2014 году. По его словам, военных в политику тогда толкали разные политические силы, потому что у них была уничтожена репутация.

Напомним, свое мнение о слухах про конфликт военного и политического руководства высказал аналитик Юрий Богданов. Он утверждает, что единственные кому выгоден настоящий раскол между политическим и военным руководством государства - это россияне. И все кто пытается тактические или коммуникационные разногласия (которые являются вполне нормальными) раздувать в раскол и большой конфликт - идиоты или предатели.

Также, точку в "скандале" поставили и у Зеленского. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что у президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного единая цель - победить в войне. Таким образом он прокомментировал в интервью Наталье Мосейчук слухи о том, что глава государства якобы готовит замену главкома ВСУ.

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война в Украине Владимир Зеленский Валерий Залужный
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