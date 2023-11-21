Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Об этом он рассказал в интервью The Sun.
Спецслужбы Украины, по словам Зеленского, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на жизн президента с начала полномасштабного вторжения.
Президент рассказал, что первую попытку убийства воспринял очень серьезно и он и его окружение. Тогда у правительства возникла паника, как "во время первой вспышки коронавируса". Однако после Зеленскому удалось к это привыкнуть и адаптироваться.
"Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - сказал президент.
В издании также сообщается, что для ликвидации президента спецотряды России десантировались в Киеве ещё в первый день вторжения - 24 февраля 2022 года. Тогда охрана Зеленского оградила офис баррикадами и фанерой, а сама облочилась в бронежилеты и взяла автоматы.
При этом, даже когда британские и американские чиновники предлагали вывезти президента из-за риска оккупации Киева, Зеленский отказался выехать и сказал легендарную фразу:
"Мне нужны боеприпасы, а не такси".
А вот помощник Зеленского утверждает, что в первые недели войны попыток покушения было не менее 10. Также в разведке СБУ рассказали, что одна из попыток была предупреждена, когда Зеленского хотели ликвидировать во время поездки в Николаев по южному мосту.
Подытоживая данную тему и отвечая на вопрос о том, рискнет ли Украина совершить убийство Путина, Зеленский ответил:
"Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, что кремлевское руководство подготовило план отстранения его от должности. По его словам, в Москве придумали план дестабилизации в Украине под условным названием "Майдан-3", а реализовать его хотят до конца 2023 года. Такое заявление глава государства сделал в интервью таблоиду The Sun.
Также, по словам президента, Украина сейчас предотвращает Третью мировую войну. В результате российского вторжения, Украина оказалась в центре глобальных рисков Третьей мировой войны. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.
Другие новости:
- Министр обороны Германии прибыл в Киев: какая цель визита
- Минобороны выявило убытки в воинской части Черниговщины на 40 млн гривен
- Страны Европы могут присоединиться к "оси зла", если иначе не отнестись к РФ - Данилов