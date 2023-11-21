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Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь

Елизавета Бельмас
21 ноября 2023, 11:09
Президент Украины Владимир Зеленский пережил как минимум пят попыток покушения на его жизнь.
Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь
Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

Спецслужбы Украины, по словам Зеленского, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на жизн президента с начала полномасштабного вторжения.

Президент рассказал, что первую попытку убийства воспринял очень серьезно и он и его окружение. Тогда у правительства возникла паника, как "во время первой вспышки коронавируса". Однако после Зеленскому удалось к это привыкнуть и адаптироваться.

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"Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - сказал президент.

В издании также сообщается, что для ликвидации президента спецотряды России десантировались в Киеве ещё в первый день вторжения - 24 февраля 2022 года. Тогда охрана Зеленского оградила офис баррикадами и фанерой, а сама облочилась в бронежилеты и взяла автоматы.

При этом, даже когда британские и американские чиновники предлагали вывезти президента из-за риска оккупации Киева, Зеленский отказался выехать и сказал легендарную фразу:

"Мне нужны боеприпасы, а не такси".

А вот помощник Зеленского утверждает, что в первые недели войны попыток покушения было не менее 10. Также в разведке СБУ рассказали, что одна из попыток была предупреждена, когда Зеленского хотели ликвидировать во время поездки в Николаев по южному мосту.

Подытоживая данную тему и отвечая на вопрос о том, рискнет ли Украина совершить убийство Путина, Зеленский ответил:

"Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, что кремлевское руководство подготовило план отстранения его от должности. По его словам, в Москве придумали план дестабилизации в Украине под условным названием "Майдан-3", а реализовать его хотят до конца 2023 года. Такое заявление глава государства сделал в интервью таблоиду The Sun.

Также, по словам президента, Украина сейчас предотвращает Третью мировую войну. В результате российского вторжения, Украина оказалась в центре глобальных рисков Третьей мировой войны. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

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война в Украине Владимир Зеленский президент Украины
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